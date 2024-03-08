毒販變身功夫熊貓學當蜘蛛人？最終栽警手上

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中市警局第二分局文正所員警於113年3月05日執行巡邏勤務，於北區光大街上見一名男子行跡可疑，上前實施盤查，過程中發現郭男(85年次)身上散發施用毒品後之嗆鼻氣味，郭男自知難逃法網同意搜索，於車內查扣咖啡包分裝袋、第三級毒品卡西酮殘渣袋、封口機等。
警方向上追溯得知郭嫌剛從五權路上一間旅館內離開，員警隨即前往該址查訪，驚見一名男子為躲避員警查緝，不顧自身安全，鋌而走險躲在八樓房間建物牆外放置冷氣室外機之平臺處（僅150公分左右）。員警基於安全考量下，立即通知消防人員到場救援，成功將該名高大壯碩的男子拉進屋內，經查蔡男(81年次) 係遭臺中地檢署發布之通緝犯，即予逮捕偵辦。
員警懷疑蔡男在此尚有同夥從事不法之行為，進一步追查，於另一間房間查處，由陳女(80年次)、陳男(71年次)開門進行查訪，於談話過程中房內即傳出毒品施用後濃厚之氣味，經搜索，於房內查扣第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、第三級毒品卡西酮、毒品咖啡包、毒品哈密瓜碇、毒梅碇、封口機、研磨器、調味包、電子磅秤、咖啡包分裝袋、夾鏈袋、吸食器、注射針頭等違禁品。第二分局分局長周俊銘表示，警察結合轄區機關團體及社區民眾的力量建立「友善通報網」，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，主動發掘並清除犯罪根源，呼籲不法人士勿心存僥倖。
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