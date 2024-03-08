與謝金燕閨密情變調！孫淑媚嘆「她與外界斷聯」 認了兩人零互動
台語金曲歌后孫淑媚去年底推出新專輯《我要閃閃爍 我要當米蟲》，嘗試多元曲風讓粉絲耳目一新，好友謝金燕也在社群轉發幫忙宣傳。不過，孫淑媚近日受訪時透露，兩人實際上零互動多年，而且是謝金燕主動與外界斷了聯繫。
記者薛羽彤／綜合報導
孫淑媚近日接受《自由時報》訪問，被問到和好友謝金燕的互動，孫淑媚低調表示，近年來兩人漸行漸遠，互動幾乎是零，謝金燕之所以幫忙分享宣傳她的新專輯，也是因為兩人是同個經紀人球球，「其實從她父親的事情過後，她幾乎是沒有跟外界聯絡。」
事實上，孫淑媚和謝金燕過去交情不錯，多年前孫淑媚發片，謝金燕曾陪著她跑通告。當年豬哥亮過世，經紀人球球衰捲進「豬二代」風波，孫淑媚也站出來力挺經紀人：「我用我的演藝生命來保證球球的人格！」
而謝金燕近日忙於參加大陸的選秀節目《乘風2024》，還因49歲逆零的容貌，讓中國的網友超驚豔，「謝金燕浪姐上班生圖狀態」關鍵字隨即登上熱搜，網友們驚呼「不是跟蔡秋鳳同一年代嗎？怎麼那麼年輕」、「完全是韓國女團的狀態」、「哇！這位少女是誰？」不少人大膽押注謝金燕極有可能是本屆大黑馬。
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