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鳥山明最後禮物！《七龍珠DAIMA》小悟空重拾如意棒　今秋季首播

▲《七龍珠》40周年紀念動畫《七龍珠DAIMA》是作者鳥山明留給大家最後的禮物，小悟空重拾如意棒令人懷念與感動，預計2024秋季全球首播。（圖／翻攝七龍珠官網）
▲《七龍珠》40周年紀念動畫《七龍珠DAIMA》是作者鳥山明留給大家最後的禮物，小悟空重拾如意棒令人懷念與感動，預計2024秋季全球首播。（圖／翻攝七龍珠官網）

記者徐銘穗/綜合報導

動漫迷心中經典神作之一的《七龍珠》（ドラゴンボール），自1984年出刊連載以來，已邁入第40個年頭，為紀念《七龍珠》出版 40 周年，東映動畫先前在美國紐約動漫展（New York Comic Con）上發表全新動畫《七龍珠 DAIMA》（ダイマ），預計 2024 年秋季在全球播出。《七龍珠 DAIMA》編劇、角色等皆由原作者鳥山明親自創作，如今鳥山明病逝，《七龍珠 DAIMA》成了他留給粉絲的最後禮物。

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根據已釋出的《七龍珠 DAIMA》預告片，故事講述在未知敵人的陰謀下，地球居民全數返老還童，連小克林跟蘿莉 18 號的女兒瑪倫都變得更年輕，悟空一行人為解決越變越小的謎團，啟程到未知世界冒險。

▲在《七龍珠DAIMA》中大家都變小了。（圖／翻攝七龍珠官網）
▲在《七龍珠DAIMA》中大家都返老還童了。（圖／翻攝七龍珠官網）
鳥山明老師在官網的解釋，新動畫標題「DAIMA」（漢字「大魔」）是他親自取的，在英文中有「惡魔」的意思，似乎暗示著悟空等人將遇上空前危機。他也分享，「能看見小悟空久違重拾如意棒很懷念！我親自參與了本作的故事與多數設定，將付出更多努力投入其中，帶領各位揭開七龍珠世界觀的奧秘，請享受與之前不同可愛又激烈的戰鬥！」

▲鳥山明分享，他親自參與了《七龍珠DAIMA》的故事與多數設定，能看見小悟空久違重拾如意棒很懷念。（圖／翻攝七龍珠官網）
▲鳥山明分享，他親自參與了《七龍珠DAIMA》的故事與多數設定，能看見小悟空久違重拾如意棒很懷念。（圖／翻攝七龍珠官網）
《七龍珠》從 1984 年開始在集英社《週刊少年Jump》連載，歷時 10 年半完結，單行本全球銷量累計超過 2.6 億冊，連載結束後也改編成電視動畫、電影、遊戲等作品，最新動畫電影《七龍珠超：超級英雄》於 2022 年上映。


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