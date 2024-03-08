蘇丹紅、瘦肉精爭議連連　中市藍白議員批中央食安侏儒、脫褲放屁

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陳文政認為，台中市食安處在瘦肉精事件中不但效率極高，更是依法行政、盡忠職守，卻被民進黨、行政院定調為政治事件，今天更抹黑台中可能有「實驗室污染」，批鬥、找碴，抹煞基層人員的付出。反觀蘇丹紅風暴每天爆出新品項，查不勝查，原因就出在中央把關食安態度消極，若中央食藥署秉持台中食安處的態度和標準，今天的蘇丹紅事件完全可以避免。
陳文政也批評衛福部將蘇丹紅事件推托成「工業原料不在查驗範圍」，根本是推諉責任。他指出2017年台中就在月餅的蛋黃中驗出蘇丹紅，也對相關業者開罰，世界各國都有案例，可見蘇丹紅並不是什麼新興添加物，明顯是中央單位警覺性不足。此次蘇丹紅事件，影響範圍與規模恐超越2008年毒奶事件，當時的衛生署長林芳郁主動下台以示負責，現在衛福部官員卻一個個在找藉口、推卸責任。他要借用前立法院副院長蔡其昌的一句話，民進黨執政團隊根本是「食安的侏儒，戀棧官位的巨人」。
民眾黨市議員江和樹也指今天中央做的瘦肉精事件結論「無法完全排除、也未能證實檢驗階段受污染」，根本是「有說沒說都一樣，脫褲子放屁！」他強調這盒含瘦肉精的肉片，是一般賣場售出的台糖豬肉，一般人都可能買到。至於走私進台灣的瘦肉精都跑去哪裡？是否進了民眾的肚子？中央政府自己抓不到，台中市政府發現了，居然要被中央檢討，這樣日後誰敢來吹哨子？
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