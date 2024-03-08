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MLB／藤浪晉太郎大都會首秀！僅投10球送3上3下　直球飆速152公里

▲日本火球男藤浪晉太郎本季轉戰大都會，今年春訓熱身賽首度登板，繳出完美表現。（圖／取自X）
▲日本火球男藤浪晉太郎本季轉戰大都會，今年春訓熱身賽首度登板，繳出完美表現。（圖／取自X）

記者張志宇/綜合報導

上季曾在奧克蘭運動家、巴爾的摩金鶯隊效力的日籍好手藤浪晉太郎，在休賽季以年薪533萬美元（約1.7億台幣）加盟紐約大都會（MLB），藤浪晉太郎也在今（8）日迎來今年春訓熱身賽首度登板，後援登板1局送出3上3下無失分，最快球速為94.6英哩（約152.2公里）。

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藤浪晉太郎與大谷翔平算是「同一世代」的選手，但去年藤浪晉太郎並沒有大谷表現來的突出，在運動家只先發7場就結束先發投手的定位，隨後轉戰金鶯，整季出賽64場，拿下7勝、8敗、2救援、5中繼成功，防禦率7.18的成績。

在今（8）日對陣華盛頓巫師的比賽中，藤浪晉太郎在7局上登板，先讓Carter Kieboom擊出游擊滾地出局，隨後讓Drew Millas與Jacob Young，分別擊出左外野飛球與二壘滾地球出局，合計藤浪晉太郎僅用10顆球就送出3上3下，終場大都會就以3:1擊敗國民。

值得一提，隨著藤浪晉太郎本季選擇加盟大都會，大都會球團已經成為大聯盟史上，擁有最多日籍選手效力過的球隊，包括藤浪晉太郎在內共有15位日籍選手加盟過紐約大都會。

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