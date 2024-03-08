鳥山明去世！《航海王》作者尾田榮一郎悲痛哀悼：自血液裡深愛他
日本知名漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》作者鳥山明於3月1日，因急性硬腦膜下血腫逝世，享壽68歲，《七龍珠》官方網站稍早也證實這項消息，引起各界震驚及不捨。包含《航海王》作者尾田榮一郎以及《火影忍者》作者岸本齊史等漫畫家，都同時透過集英社發布悼念聲明，不捨直呼「我們從血液裡就深愛著鳥山老師！」
記者賴禹妡／綜合報導
鳥山明的死訊傳出後，《航海王》作者尾田榮一郎發表500字悼念聲明，他表示自己從小就非常崇拜鳥山明老師，鳥山明建造了大人及小孩都喜歡看漫畫的年代，就像一名勇敢前行的英雄，讓他得以看見漫畫走向國際、夢想的可能性，「不僅僅是漫畫家，對活躍於各個行業的創作者們而言，他們的少年時期都深深地被《七龍珠》連載時的興奮和感動影響。」
尾田榮一郎形容，鳥山明的存在就像一棵大樹，越是了解他的作品，就越能感受到其巨大的存在。尾田榮一郎感嘆，一想到未來再也看不到鳥山明老師，無止盡的悲傷就湧上心頭：「還記得您第一次叫我名字的那天，我們當時正在回家的路上，您用『朋友』這個詞來形容我和岸本齊史，我們一起度過了愉快的時光。」更直呼：「我們從血液裡就深愛著鳥山老師！」
《火影忍者》作者岸本齊史則透露，自己的童年是與《七龍珠》一起長大，每週看《七龍珠》時總能忘記生活中不好的經歷，《七龍珠》更早已成為他生活中的一部分，身為一無所有的鄉下男孩，這對他來說就是一種解脫。
岸本齊史表示，當他還是大學生時，突然收到《七龍珠》完結的消息，雖然產生難以置信的失落感，但同時也體會到這是創造《七龍珠》偉大的機會。然而現在收到鳥山明過世的消息，他的失落感比當時更加強烈，內心的巨大空洞不知該如何處理，甚至無法再閱讀最喜歡的《七龍珠》，結尾僅感傷地謝謝鳥山明老師過去45年的貢獻。
《七龍珠》日本官方稍早公告，日本漫畫家鳥山明因急性硬膜下血腫，已於2024年3月1日去世。日本官方聲明提到，葬禮不對外公開，僅為家族近親舉行，並謝絕一切的採訪與弔唁。
鳥山明在1978 年以《Wonder Island》亮相出道，並在《週刊少年JUMP》推出《七龍珠》等人氣作品，而《七龍珠》自1984年至1995年連載，單行本共42冊，至今仍是老少讀者心中不可抹滅的經典。