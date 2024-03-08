股市新手跟風想買輝達！「誤看1字」買錯這檔傻眼　意外倒賺390萬

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而所謂的「NVDL」其實就是「GraniteShares每日2倍做多NVDA主動型ETF」的代號，但隨著輝達強勢上漲，也帶動該股向上衝。如果按照該網友以「美金150元」買入，且當日發文的時間點來看，6日NVDL收盤價來到246.67美元，該網友每賣出一股可以現賺約88元，乘以1300股的話，一共能進帳約12萬5671美元，換算台幣，大約相當於391萬，獲利非常驚人。
而該股目前還持續在上漲當中，7日收盤價格已經來到「279美元」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的傻人有傻福.....」、「誤打誤撞也一樣可以賺到房子頭期款，真是天選之人」、「本來是要買車而已，變成可以買房」、「根本是在偷偷炫耀買到150美金的NVDL吧！還是恭喜」、「能買到150美元的NVDL真的厲害！」
大AI時代來臨！輝達一年半暴漲9倍多 「2兆市值」達成交易日打破微軟、蘋果紀錄
從2022年10月到2024年3月，美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達不到一年半的時間，股價漲了9倍多，從103美元附近暴漲至926美元的歷史新高，讓輝達公司市值已經站穩上市公司第三位置，僅次於微軟以及蘋果。值得一提的是，輝達在這成長的過程當中，從1兆市值突破2兆市值僅花費180個交易日，蘋果及微軟都花超過500個交易日才達到2兆美元的里程碑，顯見輝達漲幅之驚人。
不過對於輝達的噴漲，也有不少專家也有擔憂，被稱為「木頭姐」的方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood）就表示，輝達的股價漲勢可能面臨風險，「輝達未來面臨的競爭也可能加劇，原因不只是超微（AMD）正找到成功之道，還有雲端服務供應商等輝達的客戶、以及特斯拉（Tesla）等企業，都正在設計自家的AI晶片」。
瑞穗證券公司分析師柯萊恩（Jordan Klein）也認為，看到輝達股價幾乎天天創新高，「感覺有點不健康」，並且擔心輝達漲勢已嘉惠其他半導體製造商的程度，投資客還是要特別注意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。