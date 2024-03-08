議員揪吃麻辣台糖肉 盧秀燕燦笑不張口：國營事業把關標準也一樣
行政院今公佈台中瘦肉精事件報告，再掀一波食安話題。民進黨台中市議員鄭功進，今天在議事堂二度端出料理好的台糖豬肉片，要求市長盧秀燕吃一口象徵挺台灣豬肉，盧秀燕第一次閃過、第二次微笑不開口，最後鄭功進自己吃下。盧秀燕強調，整起事件食安處不妥協，勇於揭露，維護市民食安，沒受到政治壓力去包庇事情，市民也力挺市府把關從嚴、從速，「即使是國營事業，我們也一樣標準」。
記者顏幸如／台中報導
台中市議會臨時會今（8）日進行台糖安心豚驗出西布特羅的專案報告，行政院同時公佈瘦肉精事件報告，藍綠議員得知結論後，各自砲聲隆隆。盧秀燕答詢時表示「我對食安處有信心」，她在鼓噪聲中提高音量，強調「我感謝他們沒妥協、勇於揭露，維護市民食安，沒有受到政治壓力，把事情包庇下來，我認為他們非常了不起」。
盧秀燕強調，台中市的食安人員和設備是全國最好的，食安處同仁們奉公守法，「我對同仁的能力有高度信心」，她透露這陣子不管走到哪裡，市民反應都很好，對她說「公佈得好」！她問「誰不希望食安把關從嚴從速？誰會希望拖時間？」她很高興台中市政府有市民支持，把關食安不該是站在業者那邊，「即使是國營事業，我們也一樣標準」。
中午休息時間，民進黨議員們端著一鍋豬肉，要請盧秀燕品嚐，藍營連忙上前阻擋，盧秀燕輕巧閃回休息室，議員們則是擠成一團各自舉牌表達主張。下午民進黨市議員鄭功進再度端出兩碗豬肉，表示在盧秀燕和行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋之前，可以先品嚐一下最近很出名的台糖肉片，象徵挺台灣豬肉。
盧秀燕抬手拒絕，但紙碗已放在她面前，鄭功進問她是否願吃一口？盧秀燕笑笑不回答，鄭功進便自己將肉吃掉，盧秀燕見狀鬆一口氣，笑得更開心，鄭功進再餵一旁的市議員李天生一口，也不為難她、走回自己座位繼續質詢。