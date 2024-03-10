奧斯卡預測／「最佳影片」《可憐的東西》、《奧本海默》呼聲超高

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電影描述二戰時期，美國與納粹正在進行軍事競爭，如果納粹搶先一步發明原子彈，後過不堪設想，於是奧本海默提議召集所有美國最優秀的科學家和人才，設立一座祕密實驗室並打造一個城鎮讓家屬一起陪同，傾全力要完成人類史上最重要的發明。主演陣容包括席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙及小勞勃道尼。本片入圍了第96屆奧斯卡金像獎多達13項的獎項提名，是本屆入圍最大贏家。
《美國小說》根據小說改編的諷刺喜劇
這是一部改編自2001年小說《消除》的美國喜劇劇情片，由傑佛瑞萊特、崔西艾莉絲羅斯、伊莎蕾和斯特林K.布朗主演。電影講述一名失意的小說家兼教授出於怨恨，用開玩笑的方式寫了一本充滿古怪刻板印象的黑人文學著作，並將這本書拿去出版，結果大受好評。本片除了入圍奧斯卡最佳影片，還同時入圍了最佳男主角（傑佛瑞萊特）、最佳男配角（斯特林K.布朗）、最佳改編劇本及最佳原創配樂等獎項。
《墜惡真相》以多重視角透析複雜人性
是一部法國驚悚片，由桑德拉惠勒主演，劇情講述一位作家自證沒有殺害丈夫的故事，丈夫在雪天離奇身亡後，德國作家桑德拉遭到逮捕，她必須在法庭上證明自己的清白。本片不僅入圍奧斯卡最佳影片，還同時入圍了最佳女主角（桑德拉惠勒）、最佳導演（潔絲汀楚特）、最佳原創劇本以及最佳剪輯。
《Barbie 芭比》讓全世界看懂女權
本片為美國浪漫喜劇歌舞片，由瑪格羅比和雷恩葛斯林領銜主演。故事講述「典型芭比」在某天發現自身的變異和拜訪被遺棄的「怪芭比」後，和男友「典型肯尼」抵達現實世界找出解決問題的答案，但是兩者在現實世界分別遭遇的經歷，讓他們開始省思自我與身分認同的議題。《Barbie 芭比》全球票房橫掃450億台幣，能否勇奪最佳影片，影迷們都在期待。
《滯留生》銳利卻暖心的美好電影
美國喜劇劇情電影，由亞歷山大潘恩執導，保羅賈麥提、達芬喬伊藍道夫和多明尼克塞薩主演。故事發生在1970年新英格蘭的一所寄宿學校，一位脾氣暴躁的歷史老師被迫留下，陪伴幾名無處可去的學生度過聖誕假期。本片不僅入圍了「最佳影片」，同時還包含最佳男主角（保羅賈麥提）、最佳女配角（達芬喬伊藍道夫）以及最佳原創劇本、最佳剪輯等多個獎項的入圍。
《花月殺手》最真實深刻的美國原住民故事
這是一部2023年美國史詩西部犯罪劇情片，本片改編自大衛格雷恩的2017年暢銷非虛構書籍《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》。故事講述1920年代，印地安奧塞奇族因蘊含豐富石油資源而一夜致富，成為了世界上最富有的人，因此立即吸引了白人的入侵，他們在密謀採取謀殺行動前，盡可能地操控、勒索和竊取奧塞奇族的錢財。奧塞奇案被喻為美國史上最殘忍的大規模謀殺案，也是為美國歷史最黑暗的「恐怖統治」事件。李奧納多身兼主演與監製，其餘主演包含傑西普萊蒙、莉莉葛萊史東和勞勃狄尼洛。
《大師風華：真愛樂章》描寫傳奇音樂大師伯恩斯坦的一生
本片是關於雷納德伯恩斯坦的傳記片，聚焦於他與費利西亞蒙蒂亞雷格雷的婚姻，描寫傳奇音樂大師伯恩斯坦一生兩大摯愛「音樂與人們」，以及這兩份愛的本質和矛盾；他愛指揮也愛創作，愛妻子也愛男人。本片不僅入圍奧斯卡最佳影片，還同時入圍了最佳男主角（布萊德利庫柏）、最佳女主角（凱莉墨里根）、最佳原創劇本、最佳攝影、最佳音效以及最佳妝髮設計等獎項。
《之前的我們》兒時玩伴在紐約重逢的故事
這是一部美國浪漫劇情片，本片是導演席琳宋長片處女作，取材自於他的親身經歷。故事描述諾拉（葛麗塔李 飾）與海星（劉台午 飾）這對從小在首爾一起長大的青梅竹馬，兩人的緣分在諾拉一家人突然移民加拿大後戛然而止；但在20年後，命運卻讓早已分道揚鑣的諾拉與海星在紐約街頭再度相遇，在久別重逢的這一週裡，兩人將面對命運、愛情和人生的抉擇。
《可憐的東西》艾瑪史東挑戰全裸情慾戲
科幻浪漫喜劇電影《可憐的東西》改編自阿拉斯代爾格雷的同名著作，講述一位年輕女子，被才華橫溢的無照科學家復活。由尤格藍西莫執導，艾瑪史東、馬克魯法洛、威廉達佛、拉米優素福和傑洛卡麥克主演。艾瑪史東在本片「全裸演出」情慾劇情，挑戰從影最大尺度，風光入圍奧斯卡最佳影片、導演、女主角、男配角等11項大獎提名，成為入圍獎項第二多的電影。
《夢想集中營》聚焦美麗又駭人的「納粹集中營」故事
改編自馬丁艾米斯2014年出版的同名小說，由美國、英國、波蘭三國合拍，電影以納粹時期奧斯威辛集中營（Auschwitz Concentration Camp）為背景，導演透過獨特的冷冽側面視角切入，以看似平庸的生活狀態，執行著無法言喻的暴行。故事描述奧斯威辛集中營指揮官魯道夫霍斯（克里斯欽佛里德 飾）與妻子海德薇（桑德拉惠勒 飾），努力在集中營旁邊的房子和花園裡，為家人們打造夢想中的生活，附近不時傳來的槍聲、慘叫、火光、煙霧，彷彿與他們毫無瓜葛。
第96屆奧斯卡將在美國洛杉磯的杜比劇院登場，今年奧斯卡頒獎典禮同樣由台視取得轉播權，屆時將會全程同步LIVE直播紅毯和典禮，典禮時間由上午7點播至10點，最終獎落誰家，星期一（3／11）早上揭曉。
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