陳建仁稱520前不會執行死刑！柯志恩嗆：送38個死刑犯給賴清德
行政院長陳建仁今天到立法院備詢，國民黨立委柯志恩質詢時提問，520前是否還會執行死刑？陳建仁鬆口「目前沒有這樣的規劃」，因為還有很多死刑犯還在等大法官釋憲，柯志恩則反嗆，「這就是問題所在」，因為不管如何，留給準總統賴清德的第一個禮物是38個死刑犯。
記者林怡昕／台北報導
柯志恩質詢時先提問陳建仁，過去8年總統蔡英文執行幾項死刑？準備把多少死刑犯交給新院長？陳建仁則說應該執行2件，至於520前是否會執行死刑，「我目前沒有這個規畫，很多死刑犯妳比我還清楚，還在等大法官釋憲。」
柯志恩則辣嗆，這就是問題所在，她剛才特別問陳建仁要留什麼，為何執政八年卻要等4月23日才要對大法官釋憲做出答辯，在未來7月或9月，做完釋憲後，不管如何，「你留給新的賴總統卻是非常大的難題」
柯志恩質疑，都三審定讞了，死刑犯不想死，可是被害者也不想死，這是司法正義，但政府卻配合民間團體，透過釋憲再審，「難道這些三審定讞法官是亂判嗎？」，台灣民意88%支持死刑，為何留下這些攤子給新總統，「你送賴清德38個死刑犯」。
陳建仁則解釋，每個人對死刑看法不一樣，每個人的人權保障也很重要，這件事大法官何時要釋憲自己決定，司法獨立情況下會尊重憲法法庭開庭。