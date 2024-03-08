轟簽署印度移工MOU程序不透明！勞團集結抗議 要求立院實質審議
台灣、印度2月16日簽署勞工合作備忘錄（MOU），並已於2月26日完成換文簽署程序，不過過程引發外界疑慮，認為簽署前不但沒進行社會溝通、程序也未公開透明，台灣移工聯盟（MENT）今（8）日召開記者會，要求立法院將MOU查照改為實質審議，並要求勞動部採取「政府對政府直接聘僱」，對此，勞動部回應將依條約締結法進行後續程序，引進移工程序會在台、印雙方工作層級會議中討論。
記者林莞茜／綜合報導
勞動部長許銘春日前在立法院衛環委員會「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專題報告中指出，台灣、印度雙方已於2月26日完成移工合作MOU的換文簽署程序，後續將報行政院、立法院備查及查照，初期引進將小規模試辦。
對此，台灣移工聯盟等超過10個移工團體和聲援團體，選在38婦女節於立法院前舉行記者會，批勞動部長期故意以MOU形式瀆職，以「不透明、不具體、剝削移工藏在後續談判裡」的方式來規避民意機關審查，並放任私人仲介制度長期存在，造成台灣不僅移工被剝削，連本地勞工的勞動條件，都陷於惡循環的困境裡，要求立法院將台印勞工合作備忘錄（MOU）從「查照」改為「審議」，並引進政府對政府（G2G）直接聘僱的方式，停止對移工的層層剝削。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國則回應，會依法規送行政院備查、立法院查照，勞動部也將持續搜集社會各界意見，並且審慎評估，不會馬上就引進印度移工，招募引方式也會在後續雙方工作層級會議上討論，同時重申初期會採小規模試辦，細節都有待雙方共同討論。