鳥山明去世！眾淚：可請神龍復活嗎 《七龍珠》封「漫畫教科書」
日本漫畫大師鳥山明驚傳病逝，令許多粉絲相當不捨，其創作的《七龍珠》自1984年出刊連載以來，已邁入第40個年頭，成為許多6、7年級生共同的回憶，YouTuber蔡阿嘎也是超級粉絲，鳥山明過世的消息傳出後，他於臉書上發文悼念一代大師，文末也點出粉絲們心底願望「可以蒐集龍珠幫您復活嗎？」，而《七龍珠》該部作品也被網友封為「漫畫教科書」。
記者周淑萍/綜合報導
鳥山明今（8）日證實已經於3月1日去世，享壽68歲，消息突然，讓各界粉絲都相當震驚且不捨，身為龍珠鐵粉的YouTuber蔡阿嘎在臉書上發文感謝鳥山明帶來的創作，同時提到他自己40年人生都有七龍珠的陪伴，文末還接連用上淚目的表情符號，可以感受到心中的不捨。粉絲難過留言「真的很想請神龍幫忙」、「七龍珠就是我們這世代的英雄」、「我的一部分也跟老師走了」。
鳥山明逝世的消息也引發Ptt網友的討論，有人問「鳥山明大師影響各位最深的作品是？」希望藉此喚起大家童年的記憶。其中，《七龍珠》這部經典神作毫無疑問是影響網友們最深刻的作品，漫畫內太多的經典，讓網友陷入了童年的回憶殺。有人提到七龍珠可說是「少年戰鬥漫畫的始祖」，其中無敵的分鏡，讓人驚嘆「真的很神」，帶來的流暢感太強，有人留言「看過七龍珠才知道戰鬥分鏡有好壞的差別」。
此外，從1984年開始連載，讓6、7年級生因為七龍珠擁有很多共同回憶，「童年的夢想是變超級賽亞人」、「小學放學回家就是等著看七龍珠」，且認為該作品應該是很多男孩的「動漫入坑作」，也不禁感嘆現在小朋友應該沒辦法想像七龍珠當年紅的程度，甚至認為「七龍珠會是未來漫畫教科書跟歷史中永遠都會有的作品。」