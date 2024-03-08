首套收藏漫畫就是七龍珠 洪孟楷悼鳥山明：讓全世界有共同語言
日本知名漫畫《七龍珠》作者鳥山明，今（8）日驚傳作者鳥山明一日已因急性硬腦膜下血腫（acute subdural hematoma）過世，享壽68歲。國民黨立委洪孟楷是《七龍珠》粉絲，他在臉書哀悼，「願鳥山明老師一路好走。感謝你的創作，七龍珠是我人生第一套完整收集的漫畫、以及最愛不釋手的作品。這是我由衷的敬意及謝意！」
記者何哲欣／台北報導
洪孟楷說，鳥山明老師的辭世，相信是這一代人共同的惋惜，他的創作、作品、影響力之大，很難用言語形容。但可以這麼說，想到要發出氣功，十個人有九個會說龜派氣功！想到變身，就是髮色變金、黃金聖氣環繞、頭髮直立上揚！而且厲害的人，都可以叫做超級賽亞人！集滿七顆龍珠會有神龍出現，可以許三個願，這些設定，都是經典。
洪孟楷說，《七龍珠》IP的成形，讓全世界有共同語言，讓從小看漫畫、動畫長大的我們分說，孫悟空、達爾、特蘭克斯、比克，早已就是生活中的一部份，無法分割。賽魯遊戲時的絕望、悟飯覺醒時的希望、父子龜派氣功的感動，這些都是無可取代的文化，而創造的人，就是鳥山明老師。
洪孟楷說，能用作品影響並且帶給別人快樂和希望，鳥山明老師的一生絕對是精彩且燦爛的！只是68歲的年紀確實相對年輕，實在令人震驚的新聞，但願作品精神持續保存，讓後代的人也有機會見識真正的經典。