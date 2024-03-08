鳥山明「變國民漫畫家」傳奇一生！《七龍珠》連載40年祕訣是偷懶

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鳥山明出生於愛知縣一處農村，從小便家境貧寒，他飢餓時只能拿起畫筆來轉移注意力，繪畫能力從小就開始培養，經過大量的練習，鳥山明小學後透過繪畫作品獲得許多獎項，高中甚至以自創的美術畫報獲得全國高校級別獎項，創作能力在這時就十分出眾。
鳥山明在1997年偶然看到《周刊少年Magazine》新人漫畫大賞正在招募作家的廣告，他開始創作自己的漫畫作品，雖然早期作品沒有獲獎，但仍被責編鳥嶋和彥看見他隱藏的巨大潛力，鳥山明受到前輩一番鼓勵後，有了繼續創作的動力。
鳥山明知名作品之一《怪博士與機器娃娃》於1980年開始連載，成為他第一個爆紅作品，動畫更以36.9%收視率的超高成績，位列TV動畫收視率排行榜第三位。1984年開始連載的《七龍珠》則讓鳥山明擁有國民級漫畫家的地位。
鳥山明的《七龍珠》漫畫系列全篇共42本，在日本國內銷量突破1.6億本，國際銷量更高達2.6億本，完全能藉此看出《七龍珠》的火熱程度。且《七龍珠》不止多次被動畫、遊戲、電影等衍生作品，即使連載結束後，周邊商品仍不斷推出，粉絲遍佈全球。
鳥山明曾獲得二十七屆小學館漫畫賞、日本媒體藝術百選名單、安古蘭國際漫畫節40周年記念特別賞、法國藝術文化勳章Shvalier等大獎，他從默默無聞的農村貧窮小伙子，搖身一變成為享譽國際的漫畫家，傳奇一生令各界佩服不已。
鳥山明的偷懶哲學
鳥山明對於作品抱有極大熱忱，即使已持續創作45年，仍有許多事尚未實現。雖說如此，鳥山明在集英社《周刊少年 Jump》上每一周都要連載漫畫，後續也推出許多衍生作品，在長期面對周更連載壓力下，他還是有一套自己的「偷懶哲學」。
鳥山明在創作《七龍珠》時，創造出許多精采萬分的經典場面，而他為了能全心描繪打鬥場景，會習慣性思考該如何讓工作更簡單迅速地完成。在《七龍珠》許多故事開場中，都是反派外星人抵達地球，再以強大的力量破壞整座城市，讓建築物變得殘破不堪，這是許多書迷不陌生的情景，許多打鬥場景也都是發生在廢墟或曠野中，其實這一切最主要的原因，就是鳥山明懶得畫背景建築物。
由於要畫出一座完整的幻想都市，需要注意許多小細節，讓工時變得更長，因此鳥山明乾脆用已被大肆破壞的廢墟或空曠的曠野來當作打鬥背景，不但能讓讀者迅速感受到反派的威力及殘忍，還能節省繪畫時間，可說是一舉兩得的妙招。
此外，《七龍珠》主角孫悟空變身成超級賽亞人的時候，在漫畫中頭髮會瞬間變白，與變身前擁有巨大反差，這也是因為鳥山明懶得替頭髮上色，省下了許多繪製時間。不只如此，悟空為了對抗強大敵人，進入異次元空間精神時光屋中修煉，而精神時光屋就是「無」的狀態，裡頭什麼都沒有，不但免去畫背景的時間，也能呈現出高強度修煉的場景，這也是鳥山明的偷懶哲學之一。
鳥山明並非真的是為了偷懶才如此，反之他是為了跟上漫畫週刊連載的周更進度，希望呈現給觀眾最完美的作品，因此才在大場面與小細節中找到平衡的方法，藉此提高創作產能，也難怪他能成為日本國民級漫畫家。
鳥山明3月1日因急性硬膜下血腫離世
《七龍珠》日本官方稍早公告，日本漫畫家鳥山明因急性硬膜下血腫，已於2024年3月1日去世。日本官方聲明提到，葬禮不對外公開，僅為家族近親舉行，並謝絕一切的採訪與弔唁。
鳥山明在1978 年以《Wonder Island》亮相出道，並在《週刊少年JUMP》推出《七龍珠》等人氣作品，而《七龍珠》自1984年至1995年連載，單行本共42冊，至今仍是老少讀者心中不可抹滅的經典。