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不滿一直被針對！盧秀燕怒嗆：台糖別拖別人下水、林右昌也賣過地

▲盧秀燕對於近來頻頻被針對，答詢時終於怒了。（圖／台中市政府提供，2024.03.08）
▲盧秀燕對於近來頻頻被針對，答詢時終於怒了。（圖／台中市政府提供，2024.03.08）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕近來因市府賣重劃區抵費地、捷運共構宅以及瘦肉精爭議事件，成為火線人物，今天她終於怒了，在議會答詢時問「為什麼我要被針對、台中市要被針對？」並指出內政部長林右昌當市長也標售過土地。至於食安處實驗室被指「無法排除，但也未能證實污染」，她更怒嗆「該自證清白的是台糖，台糖不要把其他國產豬拖下水」。

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盧秀燕今（8）日上午列席市議會，國民黨議員劉士州問及台中市昨標售底價逾200億的123筆土地，引發內政部及外界關注，她答詢時表示，有其他直轄市比台中多爭取1千億的前瞻預算，「台中如果有1千億，何必去賣200億的土地？」她「媽媽市長」上身，指台中市賣地是為籌措預算，每天有2、3萬學生要吃免費學校午餐；要幫3、40萬長輩支付健保費；還要付5萬名公教人員薪水；要開路、要做公園維持，「步步都是錢，中央若叫我們不要賣土地，就給我們1千億」。

她強調重劃區開發成本也要還，不還就是債台高築，市府若沒財政紀律，難道要永遠讓後代子孫背負債務？賣土地還債是正常程序，過去每個政府、每個時期都這樣做，包括內政部長林右昌自己當基隆市長時，也標售過土地，「我就不曉得為什麼我要被針對、台中市要被針對」？

▲國民黨議員林昊佑譏諷「我們無法排除，但也未能證實」將成為新的流行語。（圖／記者顏幸如攝，2024.03.08）
▲國民黨議員林昊佑譏諷「我們無法排除，但也未能證實」將成為新的流行語。（圖／記者顏幸如攝，2024.03.08）
下午民進黨議員蔡耀頡問及西布特羅瘦肉精事件，盧秀燕再也按捺不住，主動針對今天上午中央的記者會提出看法，她表示「我希望知道真相、不要找理由」，年前食安處針對同批肉品採檢40件，同樣的檢驗過程，別的肉品也都有解凍、都會有血水、一樣沒上鎖，「為什麼別家肉品都沒問題，就這盒有問題？」

接著她自問自答「別的國產豬都沒有哇！我們抽了40件有各種國產豬，就只有台糖這個案有，答案要台糖自己去努力找哇！為什麼別的肉品公司、別的肉沒有？台糖要自己去找哇！」她越說越氣，「台糖瘦肉精事件是單一個案，台糖不要把其他國產豬拖下水！」對於民進黨市議員江肇國要求道歉，她則回「我不能違背良心說話」。

接著質詢的國民黨議員林昊佑，譏諷中央記者會創下新的流行語，叫做「我們無法排除，但也未能證實」。對於衛生局長曾梓展認為這是「社會成本最低的結論」，民眾黨市議員江和樹直白的說「中央又不是針對你在檢討，是在針對市長盧秀燕」，並說盧秀燕「聲量太高打你剛好，卻又打不死」。

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