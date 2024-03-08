不滿一直被針對！盧秀燕怒嗆：台糖別拖別人下水、林右昌也賣過地

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她強調重劃區開發成本也要還，不還就是債台高築，市府若沒財政紀律，難道要永遠讓後代子孫背負債務？賣土地還債是正常程序，過去每個政府、每個時期都這樣做，包括內政部長林右昌自己當基隆市長時，也標售過土地，「我就不曉得為什麼我要被針對、台中市要被針對」？
下午民進黨議員蔡耀頡問及西布特羅瘦肉精事件，盧秀燕再也按捺不住，主動針對今天上午中央的記者會提出看法，她表示「我希望知道真相、不要找理由」，年前食安處針對同批肉品採檢40件，同樣的檢驗過程，別的肉品也都有解凍、都會有血水、一樣沒上鎖，「為什麼別家肉品都沒問題，就這盒有問題？」
接著她自問自答「別的國產豬都沒有哇！我們抽了40件有各種國產豬，就只有台糖這個案有，答案要台糖自己去努力找哇！為什麼別的肉品公司、別的肉沒有？台糖要自己去找哇！」她越說越氣，「台糖瘦肉精事件是單一個案，台糖不要把其他國產豬拖下水！」對於民進黨市議員江肇國要求道歉，她則回「我不能違背良心說話」。
接著質詢的國民黨議員林昊佑，譏諷中央記者會創下新的流行語，叫做「我們無法排除，但也未能證實」。對於衛生局長曾梓展認為這是「社會成本最低的結論」，民眾黨市議員江和樹直白的說「中央又不是針對你在檢討，是在針對市長盧秀燕」，並說盧秀燕「聲量太高打你剛好，卻又打不死」。
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