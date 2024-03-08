面板雙虎2月營收兩樣情 友達年增 23.5%、群創年減 10.5%
面板雙虎友達、群創今（8）日公布今（2024）年2月財報，其中，友達自行結算合併營收為198.32億元，較上月增加7.5%，與去年同期相比增加23.5%。群創自結合併營收為138.66億元，較上月減少16%，較去年同期減少10.5%。
記者魏妤庭／台北報導
友達指出，2月面板總出貨面積達172.7萬平方米，相較上月增加10.1%，較去年同期相比增加23.5%。合併營收198.32億元，相較上月增加7.5％，較去年同期增加23.5%。
友達去年因市場總體庫存去化，陸續回到健康水位，品牌備貨需求回溫，面板價格逐步趨於穩定。不過，受總經環境影響，終端需求尚未全面復甦。今年總經環境仍充滿不確定性，
群創表示，2月大尺寸合併出貨量共計689萬片，月減16.7%，中小尺寸合併出貨量共計1810萬片，月減23.3%。自結合併營收138.66億元，較上月減少16%，較去年同期減少10.5％。
群創則觀察到景氣回溫，加上明年運動賽事，面板尺寸放大，導入AI功能手機和筆電問世，升息等利空鈍化及面板業秩序穩定等，帶動換機潮，整體來說明年面板市況將迎向好轉，景氣優於今年，下半年比現在好。