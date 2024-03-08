林淑芬轟「蘇丹紅業者」是家族企業！高市衛生局、食藥署長回應了
蘇丹紅辣椒粉風暴擴大，民進黨立委林淑芬今（8）日指出，他搜索被檢出含蘇丹紅辣椒粉的高雄業者「津棧公司」、「佳廣公司」，發現至少有9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，也都販賣差不多的產品，甚至其中有一家公司叫做「初衣食伍素食食品公司」，其網站上販賣的「香麻辣粉」直到7日都還在MOMO電商平台上販售，對此，高雄市衛生局指出，清查過程中，有掌握多名家族成員、關係企業，高市衛生局已分別就不同違規事實裁罰，合計共開罰318萬元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
民進黨立委林淑芬今日上午受訪時表示，她在家裡檢查到兩罐咖哩粉有含蘇丹紅，但卻退不了貨，甚至是順著查驗出進口中國含有蘇丹紅的辣椒粉的津棧公司、佳廣公司搜尋後，發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品，9家中其中有一家公司叫做「初衣食伍素食食品公司」，在網站上販賣「香麻辣粉」，直到現在都還在MOMO電商平台上販售，很多人買過。
然而，事件爆發至今，「初衣食伍素食食品公司，其實跟津棧，佳廣，海順是同一群人」，林淑芬重批「所謂殺頭生意有人做，這群人很敢」，在今年1月案情曝光前，食藥署海關邊境就100%逐批查驗，但他們仍大量輸入含有蘇丹紅的產品，將近4至5萬公斤，批食藥署腳麻，查都不查「這些都是人頭公司，同一地址、負責人也都重複，食藥署後知後覺、不知不覺，但都直接幫忙找出來了，還不去查嗎？」，盼政府對這種業者的經營模式要徹查，上游下游的溯源追蹤機制要真的落實。
對此，高雄市衛生局表示，這9家公司為家族經營、關係企業，針對「津棧國際貿易有限公司」未能依限提供完整及正確下游流向資訊，有礙違法食品追溯，處罰鍰6萬元。另因津棧公司、佳廣公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別裁處270萬及30萬元。而海順公司明知販售的產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報高雄市衛生局，裁罰12萬元整。全案合計裁罰318萬元罰鍰。
而食藥署長吳秀梅則回應，目前已交給檢調調查，檢調也正在進行，細節部分我們就不知道。