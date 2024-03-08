稱郭璽「軍火掮客」遭求償300萬敗訴！馬文君：為德不卒遲來正義
前海軍顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君指他涉及尹清楓命案，還說他是「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，向馬文君求償300萬元，並要求刊登澄清啟事，台北地院今上午判決郭璽敗訴。對此，馬文君表示，郭璽一審敗訴，但還能上訴，同一件官司的刑事告訴，還在北檢偵查中，「這只是為德不卒的遲來正義，濫訴官司與政治抹黑還未終結」。
記者林怡昕／台北報導
馬文君說，案子是郭璽去年對自己發動抹黑時，他撰文反擊，質疑郭璽自己捲入尹清楓案，海測艦案等多個海軍弊案，「去大陸發展之後轉行當軍火掮客，卻好意思張牙舞爪，信口開河指控依法監督的立委？」結果郭璽惱羞成怒，對自己提起民刑事濫訴。
馬文君直指，事實是，這些郭璽的過去與現在，都曾被檢調追查，被記者報導，被政論討論，甚至被監察院報告載明，一句話就叫「凡走過必留下痕跡！」
馬文君表示，郭璽一審敗訴，但還能上訴，同一件官司的刑事告訴，還在北檢偵查中，她感謝許多鄉親支持者，好朋友們的關注，但這只是為德不卒的遲來正義，濫訴官司與政治抹黑還未終結，或許永遠不會終結。既然要揭發弊端，就不免擋人財路，只能做好心理準備，繼續戰鬥。