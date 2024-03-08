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鳥山明「每天抽100根菸」！奪命主因致死率9成　生前腦部恐受重擊

▲《七龍珠》作者鳥山明生前是一名重度癮君子，一天基本上會抽上2、3包菸，但未曾傳出有任何健康問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲《七龍珠》作者鳥山明生前是一名重度癮君子，一天基本上會抽上2、3包菸，但未曾傳出有任何健康問題。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

日本知名漫畫家鳥山明曾創作出《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品，為日本國民級漫畫家，但鳥山明卻因急性硬腦膜下血腫，於3月1日離世，享壽68歲。鳥山明生前是一名重度癮君子，一天基本上會抽上2、3包菸，接近截稿日時甚至能抽到100根以上，但他未曾傳出有任何健康問題，有日媒分析，鳥山明會發生急性硬腦膜下血腫，極有可能是因為頭部受重擊外傷，而他2月才剛動過腦瘤手術。 

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鳥山明是重度癮君子　一天能抽高達100根菸

鳥山明曾傳出擁有重度菸癮，由於集英社《周刊少年 Jump》每一周都要連載漫畫，他在高壓工作環境下，需要超強的體力及專注力來創作，因此鳥山明一天會抽掉2至3包菸，接近截稿日甚至能一天抽到100根菸以上，數量相當驚人。 

不過，鳥山明幾乎不太喝酒，且曾經擔任鳥山明責任編輯的鳥嶋和彥先前受訪時，也透露鳥山明在漫畫連載時仍住在愛知縣，他們每天都會通電話開會，他能夠藉聲音掌握鳥山明的健康狀況，一直都沒發現什麼異樣。 

日媒《Sponichi Annex》推測，鳥山明會發生急性硬腦膜下血腫的原因，很有可能是頭部受到重擊的外傷所致。據消息人士指出，鳥聲明曾透露在今年2月要接受腦瘤手術，甚至他還一度決定不發布眾所期待的作品，但最終仍難逃死亡命運。 

▲鳥山明2月才動腦瘤手術，離世前最大遺願曝光。（圖／X）
▲鳥山明2月才動腦瘤手術，離世前最大遺願曝光。（圖／X）
急性硬膜下血腫是什麼

郭綜合醫院網站提到，「急性硬膜下血腫」是一種嚴重的頭部外傷後產生的併發症，通常是由頭部受傷引起的血管破裂導致血液在硬腦膜下積聚而形成的，常見症狀包含了頭痛、頭暈、嘔吐、記憶喪失、偏癱、昏迷。急性硬腦膜下腔出血的死亡率達50-90%，若患者同時因其他疾病而服用抗凝血劑，則死亡率高達90-100%。 

「急性硬膜下血腫」屬於常見顱內出血的一種，嚴重的顱內出血常合併有腦水腫及腦壓過高的情形，並因而導致生命危險；但顱內出血若未合併有腦水腫及高腦壓的狀況則大多數病患可順利復原。不過，嚴重頭部外傷存活下來的病患，幾乎都有不同程度的身心障礙，即使傷勢復原仍極可能出現後遺症。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！

▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）

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