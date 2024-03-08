千頌伊「BHC炸雞」來了！橘焱胡同將開高檔天婦羅　地點餐價曝光

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日前橘焱胡同更與知名韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣地區獨家總代理權，引進全球有2000家以上連鎖門市的「BHC炸雞」來台，正式踏入韓式餐食市場，預計明年第二季於台北開出第一家門市。台灣人對於韓式炸雞的初識，多來自韓劇，而韓劇《來自星星的你》中千頌伊所吃的炸雞品牌，正是「BHC炸雞」。
而除了韓式炸雞「BHC炸雞」，橘焱胡同事實上還代理了日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，並已於人力銀行開始徵求員工，開出內場正職員工非管理職就有4萬元以上薪水。
天ふら すき村在日本地點位於靜岡市，標榜選用東京、築地等區的最新鮮且當季的食材，再以優質芝麻油混合玉米沙拉油混合油炸製作，根據日本美食網站Tabelog資料，客單價晚餐為1萬5000~1萬9999日圓，約合台幣3250~4300元。
至於台灣「天婦羅杉村」的地點，業者首次透露，將在台北萬豪酒店城中廣場的2樓，就位於同集團的「鳥喜」隔壁，而開幕日將是今年第二季，餐點尚在研擬測試當中，會盡量講求還原日本當地原汁原味，而少數無法進口的食材由台灣在地取得，考量進口貨運成本等因素，客單價初估可能略高於日本方。
提到台北高檔天婦羅料理，還有新開幕的「元一天ぷら」，由蟬聯14年東京米其林名店「元吉天ぷら」，其店主元吉和仁海外監修合作。「元一天ぷら」顛覆以往對油炸的天婦羅料理刻板印象，將各項精緻細膩的烹調概念融入，還獨創「液態氮」的手法，使用-196度之液態氮消除麵粉中挾帶的濕氣與水分，讓麵糊能夠依據不同食材靈活地包覆著，為其一大特點。「元一天ぷら」以開幕，地點選在東區，每人每套餐價為6500元+10%起。