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千頌伊「BHC炸雞」來了！橘焱胡同將開高檔天婦羅　地點餐價曝光

▲橘焱胡同代理BHC韓式炸雞品牌，六月將於大台北地區開設首家分店，也代理靜岡高檔天婦羅「天ふら すき村（天婦羅杉村）」。（圖／取自BHC CHICKEN IG）
▲橘焱胡同代理BHC韓式炸雞品牌，六月將於大台北地區開設首家分店，也代理靜岡高檔天婦羅「天ふら すき村（天婦羅杉村）」。（圖／取自BHC CHICKEN IG）

記者葉盛耀/綜合報導

連鎖餐飲集團橘焱胡同旗下有多個知名品牌，「胡同燒肉」、日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯專賣店「四代目菊川」，還有去年新創「焱的挽肉」手打炭燒和牛漢堡排專賣店，近日橘焱胡同不斷拓展新版圖，攜手星宇航空聯名開設「星胡同」餐酒館，也公布與韓國餐飲集團BHC CO. LTD於韓國已簽訂台灣地區獨家總代理權，另外，更令人期待的，還有日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，地點與預估餐價也初步曝光。

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目前橘焱胡同旗下有多個品牌，包含「胡同燒肉」、「胡同裏」、「一幻拉麵」、「胡董牛肉麵」、「胡同燒肉夜食」、「台北鳥喜」、「一牛樂」，以及日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯專賣店「四代目菊川」，還有去年創立的漢堡排品牌「焱的挽肉」。

日前橘焱胡同更與知名韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣地區獨家總代理權，引進全球有2000家以上連鎖門市的「BHC炸雞」來台，正式踏入韓式餐食市場，預計明年第二季於台北開出第一家門市。台灣人對於韓式炸雞的初識，多來自韓劇，而韓劇《來自星星的你》中千頌伊所吃的炸雞品牌，正是「BHC炸雞」。

▲餐飲集團橘焱胡同日前與韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣區獨家總代理權，「BHC炸雞」將於六月開幕。（圖／橘焱胡同提供）
▲餐飲集團橘焱胡同日前與韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣區獨家總代理權，「BHC炸雞」將於六月開幕。（圖／橘焱胡同提供）
而除了韓式炸雞「BHC炸雞」，橘焱胡同事實上還代理了日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，並已於人力銀行開始徵求員工，開出內場正職員工非管理職就有4萬元以上薪水。

▲橘焱胡同代理日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，並已於人力銀行開始徵求員工。（圖／翻攝1111人力銀行）
▲橘焱胡同代理日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，並已於人力銀行開始徵求員工。（圖／翻攝1111人力銀行）
天ふら すき村在日本地點位於靜岡市，標榜選用東京、築地等區的最新鮮且當季的食材，再以優質芝麻油混合玉米沙拉油混合油炸製作，根據日本美食網站Tabelog資料，客單價晚餐為1萬5000~1萬9999日圓，約合台幣3250~4300元。

至於台灣「天婦羅杉村」的地點，業者首次透露，將在台北萬豪酒店城中廣場的2樓，就位於同集團的「鳥喜」隔壁，而開幕日將是今年第二季，餐點尚在研擬測試當中，會盡量講求還原日本當地原汁原味，而少數無法進口的食材由台灣在地取得，考量進口貨運成本等因素，客單價初估可能略高於日本方。

▲橘焱胡同還代理日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，將進駐台北萬豪酒店城中廣場。（圖／翻攝天ふら すき村官網）
▲橘焱胡同還代理日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，將進駐台北萬豪酒店城中廣場。（圖／翻攝天ふら すき村官網）
提到台北高檔天婦羅料理，還有新開幕的「元一天ぷら」，由蟬聯14年東京米其林名店「元吉天ぷら」，其店主元吉和仁海外監修合作。「元一天ぷら」顛覆以往對油炸的天婦羅料理刻板印象，將各項精緻細膩的烹調概念融入，還獨創「液態氮」的手法，使用-196度之液態氮消除麵粉中挾帶的濕氣與水分，讓麵糊能夠依據不同食材靈活地包覆著，為其一大特點。「元一天ぷら」以開幕，地點選在東區，每人每套餐價為6500元+10%起。

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