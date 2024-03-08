鳥山明過世！BBC盛讚《七龍珠》具影響力、中國外交部也表示哀悼
畫出《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品的知名日本漫畫家鳥山明，今（8）日由長期合作的集英社證實，已於3月1日因急性硬膜下血腫不治，享壽68歲。消息一出震驚全球粉絲，國際媒體《BBC》報導死訊，盛讚《七龍珠》是日本有史以來來最具影響力和最暢銷的漫畫作品之一，中國外交部發言人毛寧也表示哀悼。
記者倪浩軒/綜合報導
《七龍珠》官網公布鳥山明的死訊，提到葬禮將不對外公開，僅為家族近親舉行，並謝絕一切的採訪與弔唁。集英社也在《週刊少年Jump》官網發出日文訃聞，提到鳥山明繪製的漫畫跨越國界，在世界各地廣被閱讀和喜愛。
《BBC》報導提到，《七龍珠》在全球都非常受歡迎，漫畫衍生出許多卡通與電影，相關創作已成為廣大粉絲童年的一部分。《七龍珠》的故事與畫風啟發了許多創作者，並受到許多角色扮演玩家（cosplayer）的熱烈喜愛，周邊玩具商品更是風靡整個日本、中國與東南亞。
鳥山明曾在接受日本《朝日新聞》採訪時直言，自己也不知道為何《七龍珠》在全世界如此受歡迎，並將《七龍珠》的成功稱為「一個奇蹟」。鳥山明也曾說過自己創作《七龍珠》時並未事先設想全球各地的讀者，僅是專注在畫出會受日本青少年喜愛的作品。
中國外交部發言人毛寧今日在回應鳥山明去世的消息時表示，「對鳥山明先生逝世表示深切的哀悼，向他的家屬表示誠摯的慰問」。毛寧稱鳥山明的作品在中國也深受歡迎，期待日本會有更多的有識之士投身中日文化交流與兩國友好事業。而「外交部對鳥山明去世表示哀悼」，也在今日下午衝上微博熱搜第一。