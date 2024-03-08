柯志恩稱唐鳳是戰犯！陳建仁搬「台股2萬點」反問2次：妳不喜歡嗎
行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩質詢時談到打詐問題，質疑數位部長唐鳳是否已成為最大戰犯？行政院長陳建仁表示陳建仁說沒有任何戰犯，每個部長部會都做得不錯，更反問「股票漲到2萬點，妳不喜歡嗎」讓柯志恩一時語塞，稱她喜歡股票2萬點，但這不代表他的政績，因為不是每個股民都受惠，反而產生更多貧富相對剝奪感。
記者林怡昕／台北報導
柯志恩今質詢陳建仁，怎麼看待唐鳳當初上任被大家認為天才，現在卻被視為打詐第一號戰犯。陳建仁回答，打詐沒有任何戰犯，他的每一個部會首長都做得不錯，當然有一些要精進的地方，但整體他們的努力、為民服務的用心，「我給他們很大的肯定，才能夠使台灣福國利民，股票可以漲到2萬點」。
柯志恩表示，這樣說並不正確，很多時候要看股民有多少，大家平均財富多少，要知道數字背後到底是什麼，會不會造成更大貧富差距。陳建仁則連問2次，「那你不喜歡嗎？你不喜歡嗎？」
柯志恩說，她也喜歡股票衝上萬點，但這不表示是政府的政績，很多國家股票漲很多，但股票漲很多之下，並不是每個股民受惠，反而讓財富相對剝奪感增加，「我今天不跟你談論股票，我只討論打詐的問題，不要跟我扯太多！」