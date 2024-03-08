影／林襄練出六塊腹肌！轉戰小龍女首曝心聲 「已過了拉扯階段」
中華職棒新球季即將開打，味全龍於今（8）日在台北大巨蛋舉辦季前發布會，其中啦啦隊女神林襄加盟是本季最大亮點之一，穿上新的粉紅色兩件式戰袍，露出鍛鍊已久的六塊腹肌，完美身材一覽無遺。
記者路皓惟/台北報導
今年林襄離開樂天桃猿，轉戰味全龍啦啦隊小龍女，她表示：「心理上已經過了複雜拉扯的階段，現在就是要跟小龍女們一起全力準備新賽季。」而在春訓期間，林襄與其他小龍女平均每週兩次練習，每次長達四到五小時。
林襄今年在大巨蛋表演龍隊新嗆司曲，她笑說：「緊張是還好，因為準備了很久，我想應該沒有跳錯。」林襄提到，多虧了副隊長、師妹霖霖的幫忙，讓她能夠快速地融入團隊，現在已經跟大家打成一片。
至於那令人稱羨、流口水的六塊腹肌，林襄表示，過年期間她給自己多一點休息時間，也有做健身，才維持好的體態。
今天味全龍小龍女舉行隊長交接儀式，現任隊長琪琪與新任隊長小映以及副隊長霖霖一同登台，新任隊長小映說：「非常榮幸，球團信任我，讓我擔任隊長，琪琪一直是我的典範，我也會努力做好隊長一職，未來的琪琪還是會在球繼續熱情援！」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁