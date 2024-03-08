西布特羅會議公開！「專家D」拒赴實驗室訪查：政治事件不願背書

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食藥署於2月21日下午2時邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域之專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台灣糖業公司列席，並在今（8）日公布會議內容，行政院則公佈調查結果為「無法完全排除檢驗階段受污染的風險」，也未能證實檢驗階段受污染。
📍檢體反覆進出冷藏庫
依據食藥署公布的會議內容，食藥署在會中說明實地訪視台中市食安處實驗室時提到，根據監視器錄影帶畫面，該盒被檢出有西布特羅的豬肉，在1月15日至1月17日期間，曾因為簡體過多、多次沒有輪到檢驗，反覆進出冷藏庫，且1月17日檢驗時，有血水滲漏於採樣袋中。
會中有專家質疑，既然已經發現有血水滲漏於採樣袋中，可能代表該盒台糖豬肉並未完全密封，且在室溫下可能面臨腐敗的問題，對本身的重量造成影響，後續操作得到的數據，不能正確反應其真正的濃度。
台中市政府衛生局食安處人員則解釋，肉汁可能存在乙型受體素，再加上微生物腐敗，所以第二、三次均質的檢體量會較低，且最原始的那一批檢體，在2月6日經專家陪同作複驗，驗出來的值也比原來的低了，但還是高於定量極限0.001ppm。
此外，會議進入專家討論環節、台中市政府衛生局食安處人員離席前特別強調，如果沒有很明確的證據證明是我們實驗室汙染的情況，希望專家會議或是未來中央在對外的說明，不要用推測、懷疑、可能的口吻或是紀錄說實驗室有污染，對基層公務員來說是非常重的，因為「所有的媒體、輿論都會說我們基層的公務員有錯，那我們為何需要為食安作那麼努力的事情？」
📍專家仍懷疑污染問題
專家討論期間，代號「專家D」的專家提到，他當初婉拒了食藥署請他去食安處了解情況的邀約，因為食安處在幾年前有做市售食品添加物調查時，有七八成的檢驗都出現塑化劑，「當時他們想公布，被我擋下來，因為只要有塑膠的東西沾染到油，就會有塑化劑溶出」，要是當時的訊息要是貿然發布出去，台中市政府都會受到傷害。
專家D表示，實驗室的人員很認真做實驗，但「我認為這不是食安事件，跟食安沒有關係，要的是政治利益，吵成政治事件，為什麼政治事件要我們幫忙背書？」中市政府衛生局長官不懂，想要功勞，才會報出來，殊不知西布特羅全世界幾乎沒有人在用，合成也很難。
另一位專家J則提到，在2、30年前，美國曾經在市場抽驗時發現，法國的礦泉水中有苯，但當時美國FDA沒有馬上公布，而是在不同地方市場上抽驗同一批生產批號的礦泉水，後來發現都有，等證據非常確實才公布，是很慎重的，認為未來應該研議一套更好的方式。
但單就這次事件，專家J說，從市場上取樣到樣品，到進入實驗室進行分析，就是有西布特羅存在，到會議內容所看到的，沒有證據顯示有實驗室汙染，但整個過程中也找不出哪裡有汙染；專家D則說，這次事件中，台中市處理方式有問題，農方確實受傷很大。
最終專家建議，未來的檢驗流程、樣品作業等都可以檢討，但「今天的討論不足以作成結論。」