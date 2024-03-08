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西布特羅會議公開！「專家D」拒赴實驗室訪查：政治事件不願背書

▲衛福部食藥署今（8）日公開專家會議討論內容，專家認為確實有西布特羅存在，但沒有證據能確認是否有污染。（示意圖／台中市政府提供，2024.02.07）
▲衛福部食藥署今（8）日公開專家會議討論內容，專家認為確實有西布特羅存在，但沒有證據能確認是否有污染。（示意圖／台中市政府提供，2024.02.07）

記者林志怡／台北報導

台糖日前爆出瘦肉精豬爭議，台中市衛生局食安處檢出「全台唯一一盤」含有瘦肉精的豬肉產品，經衛福部食藥署複驗也確實有檢出，但市面產品全無此情況，各界懷疑是實驗室污染所致，但經食藥署專家會議討論相關內容，專家對於污染與否仍無定論，但有專家直批，這次事件根本不是食安事件，而是政治事件，他也因此拒絕了食藥署到實驗室訪查的邀請，不願意為此背書。

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台糖的國產冷凍安心豚梅花肉片日前遭台中市衛生局檢出殘留微量瘦肉精「西布特羅」，且後續該盒豬肉經該衛生局複驗與衛福部食藥署檢驗，都得到相同結果，但其他同批產品或現行市售台糖豬肉產品稽查，都沒有再出現任何檢出，全案陷入羅生門。

食藥署於2月21日下午2時邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域之專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台灣糖業公司列席，並在今（8）日公布會議內容，行政院則公佈調查結果為「無法完全排除檢驗階段受污染的風險」，也未能證實檢驗階段受污染。

📍檢體反覆進出冷藏庫

依據食藥署公布的會議內容，食藥署在會中說明實地訪視台中市食安處實驗室時提到，根據監視器錄影帶畫面，該盒被檢出有西布特羅的豬肉，在1月15日至1月17日期間，曾因為簡體過多、多次沒有輪到檢驗，反覆進出冷藏庫，且1月17日檢驗時，有血水滲漏於採樣袋中。

會中有專家質疑，既然已經發現有血水滲漏於採樣袋中，可能代表該盒台糖豬肉並未完全密封，且在室溫下可能面臨腐敗的問題，對本身的重量造成影響，後續操作得到的數據，不能正確反應其真正的濃度。

台中市政府衛生局食安處人員則解釋，肉汁可能存在乙型受體素，再加上微生物腐敗，所以第二、三次均質的檢體量會較低，且最原始的那一批檢體，在2月6日經專家陪同作複驗，驗出來的值也比原來的低了，但還是高於定量極限0.001ppm。

此外，會議進入專家討論環節、台中市政府衛生局食安處人員離席前特別強調，如果沒有很明確的證據證明是我們實驗室汙染的情況，希望專家會議或是未來中央在對外的說明，不要用推測、懷疑、可能的口吻或是紀錄說實驗室有污染，對基層公務員來說是非常重的，因為「所有的媒體、輿論都會說我們基層的公務員有錯，那我們為何需要為食安作那麼努力的事情？」

📍專家仍懷疑污染問題

專家討論期間，代號「專家D」的專家提到，他當初婉拒了食藥署請他去食安處了解情況的邀約，因為食安處在幾年前有做市售食品添加物調查時，有七八成的檢驗都出現塑化劑，「當時他們想公布，被我擋下來，因為只要有塑膠的東西沾染到油，就會有塑化劑溶出」，要是當時的訊息要是貿然發布出去，台中市政府都會受到傷害。

專家D表示，實驗室的人員很認真做實驗，但「我認為這不是食安事件，跟食安沒有關係，要的是政治利益，吵成政治事件，為什麼政治事件要我們幫忙背書？」中市政府衛生局長官不懂，想要功勞，才會報出來，殊不知西布特羅全世界幾乎沒有人在用，合成也很難。

另一位專家J則提到，在2、30年前，美國曾經在市場抽驗時發現，法國的礦泉水中有苯，但當時美國FDA沒有馬上公布，而是在不同地方市場上抽驗同一批生產批號的礦泉水，後來發現都有，等證據非常確實才公布，是很慎重的，認為未來應該研議一套更好的方式。

但單就這次事件，專家J說，從市場上取樣到樣品，到進入實驗室進行分析，就是有西布特羅存在，到會議內容所看到的，沒有證據顯示有實驗室汙染，但整個過程中也找不出哪裡有汙染；專家D則說，這次事件中，台中市處理方式有問題，農方確實受傷很大。

最終專家建議，未來的檢驗流程、樣品作業等都可以檢討，但「今天的討論不足以作成結論。」

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