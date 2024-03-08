進口蘇丹紅9業者遭爆登記在「高雄同一地址」 陳其邁：家族企業
蘇丹紅辣椒粉風暴擴大，民進黨立委林淑芬爆出被檢出含蘇丹紅辣椒粉的高雄業者「津棧公司」、「佳廣公司」，發現至少有9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，甚至其中一家公司的「香麻辣粉」直到7日都還在MOMO電商平台上販售，對此，市長陳其邁表示，衛生局在清查的過程就有掌握，包括該公司多名家族成員、關係企業與出發貨倉儲狀況，都是同一個地點，市府和檢方聯合偵辦，並強調絕對從嚴執法、從重處罰。
記者林莞茜／綜合報導
民進黨立委林淑芬今（8）日上午受訪時表示，她在家裡檢查到兩罐咖哩粉有含蘇丹紅，但卻退不了貨，甚至是順著查驗出進口中國含有蘇丹紅的辣椒粉的津棧公司、佳廣公司搜尋後，發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品，9家中其中有一家公司叫做「初衣食伍素食食品公司」，在網站上販賣「香麻辣粉」，直到現在都還在MOMO電商平台上販售，很多人買過；重話批食藥署後知後覺、不知不覺，「還不去查嗎？」，盼政府對這種業者的經營模式要徹查，上游下游的溯源追蹤機制要真的落實。
針對此事，高雄市長陳其邁受訪時回應，高雄市衛生局清查過程中早已有掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨的倉儲狀況，發現是同一個地點，目前已經與檢方在積極聯合偵辦，但部分因涉及資金強制處分部分，希望盡早蒐集完違規證據並徹查「蘇丹紅」辣椒粉流向，釐清不法的相關證據，也將製品的流向掌握更清楚。
陳其邁也強調，這種違規不法的食品，高雄市政府的態度就是「從嚴執法、從重處罰」。
高雄市衛生局已針對「津棧國際貿易有限公司」未能依限提供完整及正確下游流向資訊，有礙違法食品追溯，處罰鍰6萬元。另因津棧公司、佳廣公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別裁處270萬及30萬元。而海順公司明知販售的產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報高雄市衛生局，裁罰12萬元整。全案合計裁罰318萬元罰鍰。