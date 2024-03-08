新聞報導鳥山明病逝！《七龍珠》手語竟是「這動作」 粉絲秒嗨爆
日本知名漫畫家鳥山明因作品《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》而聞名全球，他3月1日因急性硬腦膜下血腫離世，享壽68歲，今（8）日死訊曝光後，立即引起各界震驚與不捨，更占據各大新聞媒體的頭條版面。就有一名日本網友發現，新聞手語播報員在傳達鳥山明的死訊時，竟直接比出經典招式「龜派氣功」來代表《七龍珠》，超級簡潔明瞭的方式，讓不少人破涕為笑，直呼「《快打旋風》該不會是打升龍拳？」
記者賴禹妡／綜合報導
鳥山明的離世消息曝光後，瞬間占據各大新聞媒體的頭條版面，有一名日本網友剛好錄到手語老師傳達鳥山明死訊的1幕，只見 NHK教育頻道（NHK Eテレ）新聞主播，當時正播報「以漫畫《七龍珠》廣為人知的作者鳥山明過世了」，而手語播報員工藤咲子就比出《七龍珠》最經典的招式「龜派氣功」，生動的手語表現讓許多粉絲一眼就秒懂是什麼意思。
雖然大眾都還處在痛失鳥山明老師的悲痛中，但也有不少人因為這個片段而笑開，紛紛直呼「《七龍珠》的手語竟然是龜派氣功？」「畢竟全世界最有名的孫悟空的圖就是比龜派氣功嘛」、「這是我第一次知道《七龍珠》可以用手語表達」。
此外，工藤咲子除了比手語，透過表情傳達出的情緒也倍受外界讚賞，許多人都大讚工藤咲子的專業。同時也有不少人歪樓，不禁好奇像《航海王》、《火影忍者》、《鬼滅之刃》等其他熱門動漫作品，手語不知道會如何表達，「如果提到《快打旋風》，該不會可以看到手語老師打出升龍拳吧？」
鳥山明的《七龍珠》漫畫系列全篇共42本，於1984年開始連載，在日本國內銷量突破1.6億本，國際銷量更高達2.6億本，完全能藉此看出《七龍珠》的火熱程度，也讓他擁有國民級漫畫家的地位。且《七龍珠》不止多次被動畫、遊戲、電影等衍生作品，即使連載結束後，周邊商品仍不斷推出，粉絲遍佈全球。