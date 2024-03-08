聯電股東會紀念品出爐！延續咖波貓系列 推永續隨行杯環保愛地球
晶圓代工大廠聯電股東會紀念品，時常成為股民討論焦點，今年延續去年的咖波貓系列，從「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」換成「永續隨行杯」，杯蓋上還有一隻超可愛的咖波貓，超級療癒！聯電指出，主要還是希望支持本土創作，呼應永續概念，目前一共規劃有三種顏色。
記者林莞茜／綜合報導
聯電去年股東會紀念品和台灣本土插畫家亞拉，特別創作限定款「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」，今年同樣以愛地球理念延續主題，採用竹纖維製成的永續隨行杯，杯子側面有聯電X咖波貓的圖案，杯蓋上有一隻咖波貓，而杯身共有三種顏色，模樣相當吸睛。
針對延續咖波貓系列為本次紀念品，聯電表示，仍希望支持本土創作，呼應永續概念，而股東會預計將在5月30日舉行。
聯電2023年第四季營運報告，合併營收為新台幣549.6億元，較上季的570.7億元減少3.7%。與2022年第四季的678.4億元相比，本季的合併營收減少19.0%。第四季毛利率達到32.4%，歸屬母公司淨利為新台幣132.0億元，每股普通股獲利為新台幣1.06元。
展望今年第一季，共同總經理王石指出，預期整體晶圓需求將逐漸回溫，且將持續透過多元化的製造基地及差異化的12吋特殊製程，與英特爾合作開發下一世代產品，在競爭激烈的市場和不斷升溫的地緣政治緊張局勢中逆風前進。