38婦女節快樂！勞動部發錢、女性「最高領6萬」　申請方式一次看

聯電股東會紀念品出爐！延續咖波貓系列　推永續隨行杯環保愛地球

▲2024年聯電股東會紀念品出爐！今年延續去年咖波聯名，推出「永續隨行杯」。（圖／聯電提供）
▲2024年聯電股東會紀念品出爐！今年延續去年咖波聯名，推出「永續隨行杯」。（圖／聯電提供）

記者林莞茜／綜合報導

晶圓代工大廠聯電股東會紀念品，時常成為股民討論焦點，今年延續去年的咖波貓系列，從「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」換成「永續隨行杯」，杯蓋上還有一隻超可愛的咖波貓，超級療癒！聯電指出，主要還是希望支持本土創作，呼應永續概念，目前一共規劃有三種顏色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯電去年股東會紀念品和台灣本土插畫家亞拉，特別創作限定款「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」，今年同樣以愛地球理念延續主題，採用竹纖維製成的永續隨行杯，杯子側面有聯電X咖波貓的圖案，杯蓋上有一隻咖波貓，而杯身共有三種顏色，模樣相當吸睛。

針對延續咖波貓系列為本次紀念品，聯電表示，仍希望支持本土創作，呼應永續概念，而股東會預計將在5月30日舉行。

聯電2023年第四季營運報告，合併營收為新台幣549.6億元，較上季的570.7億元減少3.7%。與2022年第四季的678.4億元相比，本季的合併營收減少19.0%。第四季毛利率達到32.4%，歸屬母公司淨利為新台幣132.0億元，每股普通股獲利為新台幣1.06元。

展望今年第一季，共同總經理王石指出，預期整體晶圓需求將逐漸回溫，且將持續透過多元化的製造基地及差異化的12吋特殊製程，與英特爾合作開發下一世代產品，在競爭激烈的市場和不斷升溫的地緣政治緊張局勢中逆風前進。

聯電Q4獲利131.95億、EPS 1.06元　展望Q1需求回溫

晶圓代工新競局！聯電結盟英特爾　牽動這大廠的資源配比

新制勞退大賺4785億！盤點TOP10持股：台積電蟬聯第一、新增聯電

聯電、英特爾攜手搶進12奈米製程！研調：產能及技術互補為雙贏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞