李燕38婦女節傳喜訊！老公嗨暈「恭喜我」 新婚1年半被猜懷孕了
42歲本土劇女星李燕去年5月和大7歲事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮再婚，夫妻倆頻繁在社群平台放閃，近日男方在臉書放上和李燕的合照，寫下：「恭喜我！」被猜測兩人有了愛的結晶，對此，李燕大笑澄清：「沒有懷孕啦！」
記者楊穎軒／綜合報導
陳茂榮昨（7）日在經營的粉專「露營瘋」上傳一張與李燕於雪地上興奮跳起的合影，寫下：「滿心歡喜，彷彿要飛上天了！恭喜我！」引來李燕懷孕的聯想，大批網友驚喜留言：「恭喜！心想事成」、「肯定是開心的事」、「恭喜老爺、賀喜夫人」、「喜事來啦」、「恭喜！好期待公布！」
據針《自由時報》報導，對懷孕傳聞，李燕否認懷了龍寶寶：「沒有懷孕啦，我以我的人格擔保！」至於老公為哪樁事開心，李燕說她也不知道，昨天晚上看到發文就覺得會被懷疑肚皮有喜，吐槽說：「我哪知道他在開心什麼！」
李燕去年8月就因為臉蛋變得圓潤，整個人飄出「孕」味，她當時笑說，自我放飛後體重跟著上升，解釋：「本人沒懷孕，本人沒有什麼懷孕三個月不能講這回事，本人只是胖，逃不過大家的火眼金睛，胖真的遮不住！」稱連媽媽都忍不住說她胖。
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