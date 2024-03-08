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李燕38婦女節傳喜訊！老公嗨暈「恭喜我」　新婚1年半被猜懷孕了

▲李燕（右）38婦女節傳出喜訊，老公陳茂榮喊「恭喜我」，讓新婚1年半的她被猜懷孕。（圖／李燕臉書）
▲李燕（右）38婦女節傳出喜訊，老公陳茂榮喊「恭喜我」，讓新婚1年半的她被猜懷孕。（圖／李燕臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

42歲本土劇女星李燕去年5月和大7歲事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮再婚，夫妻倆頻繁在社群平台放閃，近日男方在臉書放上和李燕的合照，寫下：「恭喜我！」被猜測兩人有了愛的結晶，對此，李燕大笑澄清：「沒有懷孕啦！」

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▲李燕（右）和老公到谷關旅遊，拍下親密照。（圖／翻攝自李燕IG）
▲李燕（右）和老公喜歡到處旅遊，拍下不少親密照。（圖／李燕IG）
陳茂榮昨（7）日在經營的粉專「露營瘋」上傳一張與李燕於雪地上興奮跳起的合影，寫下：「滿心歡喜，彷彿要飛上天了！恭喜我！」引來李燕懷孕的聯想，大批網友驚喜留言：「恭喜！心想事成」、「肯定是開心的事」、「恭喜老爺、賀喜夫人」、「喜事來啦」、「恭喜！好期待公布！」

▲李燕（右）和陳茂榮的合照搭配文字，引來女方懷孕聯想。（圖／露營瘋臉書）
▲李燕（右）和陳茂榮的合照搭配文字，引來女方懷孕聯想。（圖／露營瘋臉書）
▲李燕（右）和陳茂榮的合照搭配文字，引來女方懷孕聯想。（圖／露營瘋臉書）
據針《自由時報》報導，對懷孕傳聞，李燕否認懷了龍寶寶：「沒有懷孕啦，我以我的人格擔保！」至於老公為哪樁事開心，李燕說她也不知道，昨天晚上看到發文就覺得會被懷疑肚皮有喜，吐槽說：「我哪知道他在開心什麼！」

李燕去年8月就因為臉蛋變得圓潤，整個人飄出「孕」味，她當時笑說，自我放飛後體重跟著上升，解釋：「本人沒懷孕，本人沒有什麼懷孕三個月不能講這回事，本人只是胖，逃不過大家的火眼金睛，胖真的遮不住！」稱連媽媽都忍不住說她胖。

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