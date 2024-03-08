韓式泡菜也中鏢！北市2業者使用1680公斤蘇丹紅 8批仍於市面流通
致癌物蘇丹紅流竄全台，掀起食安風暴，新北市衛生局今（8）日表示，有關高雄市衛生局公布佳廣公司販售下游新增本市2家業者，新北市衛生局接獲通知立即前往稽查，經查佳廣公司分別販售「韓式辣椒細粉（有效日期：2025.5.12、2025.8.5）」及「韓式辣椒粗粉（有效日期：2025.4.21）」予本市高麗國公司960公斤及韓蜜公司720公斤，2家業者均已將案內原料製成韓式泡菜產品，現場均無原料及商品存貨。
記者林莞茜／綜合報導
新北市衛生局指出，高麗國公司使用問題原料所製成之產品已超過商品效期，現已無流通於市面，而韓蜜公司使用問題原料製成8批不同效期批號的韓式泡菜，目前仍於市面流通，衛生局已要求業者盡速回收並於公司官網公告消費者退貨訊息。
另台北市衛生局通知統隆公司將含有蘇丹色素之「青辣椒粉(有效日期：2026.10.04)」原料製成「優-白胡椒粉（有效日期：2025.11.23、2025.11.25、2025.11.29、2025.12.12、2025.12.13、2025.12.14）」共450公斤，售予本轄亞樂公司及加糧垣鑊公司，新北市衛生局追查2家業者，已將產品全數售出給食品商行及散客，在接獲統隆公司通知後已陸續回收中，衛生局將持續追蹤業者回收進度。
新北衛生局再度呼籲食品業者，應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。