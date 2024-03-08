鳥山明28歲「年繳1.3億稅金」封王！太會賺竟變名古屋都市傳說

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綜合外媒報導，鳥山明其實並非一開始就是職業漫畫家，他先是當了3年平面設計師，之後才因為時常上班遲到被扣錢而離職，決定自己接案安排工作時間。而鳥山明不久後得知漫畫家手稿一頁稿酬就有1萬日圓（目前約新台幣2134元），因此決定挑戰獎金50萬日圓（目前約新台幣1.6萬元）的漫畫新人獎。
鳥山明當時錯過投稿日期，因此又將作品轉投《週刊少年Jump》，雖然早期作品沒有獲獎，但仍被責編鳥嶋和彥看見他隱藏的巨大潛力。鳥山明果真在1980年憑藉作品《怪博士與機器娃娃》爆紅，隔年就成為日本漫畫家繳稅榜首，要繳的稅金高達5.3億日圓（目前約新台幣1.1億元）。
1982年鳥山明年僅28歲，又因繳稅6.4億日圓（目前約新台幣1.3億元）而蟬聯繳稅榜首寶座。雖然鳥山明也一度捲入逃稅風波，但他曾坦言自己的投資理財都是交由別人處理，他只負責簽名而已。
名古屋都市傳說因鳥山明而起
除此之外，鳥山明因為多次成為日本漫畫家繳稅冠軍，還曾流傳出一段都市傳說，他出生於愛知縣名古屋市，漫畫事業也是在當地發展，但當年鳥山明交稿都會受到交通不便影響，一度考慮搬家。
名古屋市為了將鳥山明這位繳稅大戶留下，決定興建一條高速公路，方便他迅速往返機場。雖然這個都市傳說並未受到證實，但流傳了許多年，足以見鳥山明的繳稅金額有多驚人。
鳥山明《七龍珠》威力席捲全球
鳥山明的《七龍珠》漫畫系列全篇共42本，於1984年開始連載，在日本國內銷量突破1.6億本，國際銷量更高達2.6億本，完全能藉此看出《七龍珠》的火熱程度，也讓他擁有國民級漫畫家的地位。且《七龍珠》不止多次被動畫、遊戲、電影等衍生作品，即使連載結束後，周邊商品仍不斷推出，粉絲遍佈全球。