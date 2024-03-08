他是陳建仁粉絲、她是學妹 藍委今停戰！質詢陳建仁少了火藥味
新國會開議，新科國民黨立委爭取表現，總質詢時與行政院長陳建仁唇槍舌戰，如藍委廖偉翔、牛煦庭狂嗆陳建仁，讓陳揆臉色相當不悅，不斷反擊。不過今天是38婦女節，一早韓國瑜就送花祝福，讓立法院充滿溫暖，藍委今天的質詢，砲火也弱了不少，藍委黃健豪脫口說對陳建仁說，「我是您的粉絲」；藍委陳菁徽也說「我是您的學妹。」
記者何哲欣／台北報導
黃健豪今質詢時說，今天是性平三法修正後全面施行上路首日，感謝行政院對性平三法的付出，行政院當然是引導各部會擬定政策、計畫、措施的單位，更應該融入性平觀念，也應該定期進行性平考核，「院長我也是你的粉絲啦！我看到你的網路平台有發布影片」，公部門也應該作為表率，各部會才能做好。
陳菁徽是美國約翰霍普金斯大學公共衛生研究所碩士畢業，陳建仁也是霍普金斯大學公共衛生學院流行病學與人類遺傳學博士。一上台也對陳揆說，「院長是我長期以來非常敬佩的醫界前輩、大老，我也是您美國研究所的學妹。」陳揆也接話稱讚陳菁徽，「是霍普金斯的光榮。」陳菁徽說，雖然兩人不同政黨，但希望可以理性問政、理性討論。陳建仁說，像霍普金斯的時候一樣。
此外，藍委楊瓊瓔質詢時說，希望這波電價調漲，民生用戶330度以下家庭不用調漲，以免造成民眾負擔，楊瓊瓔多次用拜託的語氣，「我跟您拜託啦！」還說陳揆若不答應，「人民會哭哭啦！」楊瓊瓔還說，「我拜託你，我求你，現階段不能漲，你去夜市看看，都沒人」。
備詢的陳建仁與經濟部長王美花都笑出來，說夜市人潮很多，楊瓊瓔說，「你不要笑！我們很痛苦，你還笑得出來。」但楊瓊瓔也僅正色幾秒，隨後仍與陳建仁有說有笑。