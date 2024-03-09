話術誘騙投資虛擬貨幣！吸金詐騙案第3波　檢警約談14人到案說明

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台北地檢署今年1月5日指揮新北市警察局刑警大隊等單位兵分15路搜索，拘提林男、潘男等14人，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官複訊後，認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
檢警循線查出，ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑，後續再獲報於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。
台北地檢署1月23日再度指揮新北市刑大、宜蘭縣礁溪、蘇澳警分局、調查局台北市調處，動員70多名警力展開第2波偵查行動，兵分10路搜索並拘提ACE交易所負責人王晨桓等5人到案，查扣現金4900萬元。檢察官聲押王男獲准。
檢警清查金流脈絡發現另有其他協助洗錢共犯，並循線查出犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發及相關話術，再彼此朋分不法利潤。
檢警7日展開第3波偵查行動，檢察官指揮新北市刑大及台北市調處執行搜索16處，並拘提14名虛擬幣營銷團隊成員到案。警方移送許姓、賴姓、孫姓、蔡姓及2名王姓被告，檢察官諭令6人均以100萬元交保。
新北刑大8日將陸續移送另外8名被告，包括營銷團隊陳姓幹部、曾擔任媒體人的某零售公司總經理及知名支付業者姜姓執行長等人，全案朝詐欺、洗錢等方向偵辦。（編輯：張銘坤）