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台中神岡桶屍案、酒店女重判27年半！關鍵證據竟是「閨蜜自拍照」

▲本月8日，震驚全台的「台中神岡桶屍案」進行宣判，蔡姓前酒店小姐遭重判27年6個月。（圖／翻攝畫面）
▲本月8日，震驚全台的「台中神岡桶屍案」進行宣判，蔡姓前酒店小姐遭重判27年6個月。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月8日，震驚全台的「台中神岡桶屍案」進行宣判，雖無直接證據、證明蔡姓前酒店小姐殺害陳姓男友，但國民法官仍重判27年6個月。對此，公訴檢察官張凱傑表示，定案的關鍵證據，是蔡女閨蜜的機場自拍照，其墨鏡反射出蔡女的身影，再對比死者女兒收到的LINE訊息時間，可認定蔡女當時是假冒陳男傳訊息、營造仍在世的假象。

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回顧整起案情，2022年間，台中神岡某工廠的塑膠桶裡，被發現有一具男性屍體，經檢警調查，確認是已失蹤4年的陳姓男子，再進一步追查，發現該工廠是由蔡女承租，而蔡女與陳男於2019年前網摩鐵過夜，之後陳男便人間蒸發。

檢警持續釐清，知悉蔡女曾從事酒店小姐工作，與陳男有債務糾紛，她於陳男失蹤之後，持續用男方的手機傳假訊息給家屬，營造男方仍在世的假象，另外，工廠內的塑膠桶、水泥攪拌器等工具，均由蔡女所購賣，雖然蔡女拒不認罪，檢方仍於去年3月間，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪將她起訴。

▲台中神岡區某處鐵皮工廠，2022年10月間驚傳一起桶屍命案，蔡女殺害陳姓男友後，將其屍體放進塑膠桶並灌入水泥封屍。（圖／翻攝畫面）
▲本月8日，震驚全台的「台中神岡桶屍案」進行宣判，蔡姓前酒店小姐遭重判27年6個月。（圖／翻攝畫面）
本月8日，國民法庭開庭宣判，檢方表示雖無直接證據，可證明蔡女殺害陳男，但透過多項間接證據、經驗法則推論，說服合議庭形成有罪判決。最終，合議庭經過5天審理，依殺人罪判處蔡女有期徒刑18年、褫奪公權10年，另依損害遺棄屍體罪判處5年、電信法3年、偽造文書2年，合計應執行刑期為27年6個月。

對於此案的關鍵證據，公訴檢察官張凱傑表示，蔡女閨蜜的機場自拍照中，墨鏡反射出蔡女的身影，而不久之後，死者陳男的女兒就收到父親的LINE訊息，以及一張航班資訊照，經過對比時間及場景，認定蔡女在陳男死後，仍假冒男方身分營造生活假象。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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