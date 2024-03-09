台中神岡桶屍案、酒店女重判27年半！關鍵證據竟是「閨蜜自拍照」

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檢警持續釐清，知悉蔡女曾從事酒店小姐工作，與陳男有債務糾紛，她於陳男失蹤之後，持續用男方的手機傳假訊息給家屬，營造男方仍在世的假象，另外，工廠內的塑膠桶、水泥攪拌器等工具，均由蔡女所購賣，雖然蔡女拒不認罪，檢方仍於去年3月間，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪將她起訴。
本月8日，國民法庭開庭宣判，檢方表示雖無直接證據，可證明蔡女殺害陳男，但透過多項間接證據、經驗法則推論，說服合議庭形成有罪判決。最終，合議庭經過5天審理，依殺人罪判處蔡女有期徒刑18年、褫奪公權10年，另依損害遺棄屍體罪判處5年、電信法3年、偽造文書2年，合計應執行刑期為27年6個月。
對於此案的關鍵證據，公訴檢察官張凱傑表示，蔡女閨蜜的機場自拍照中，墨鏡反射出蔡女的身影，而不久之後，死者陳男的女兒就收到父親的LINE訊息，以及一張航班資訊照，經過對比時間及場景，認定蔡女在陳男死後，仍假冒男方身分營造生活假象。
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