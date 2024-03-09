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雞排中鏢！嘉義查蘇丹紅辣椒粉　雞排店用光逾40公斤「全吃下肚」

▲蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，嘉義市衛生局追查發現，轄內一家雞排店已用光逾40公斤蘇丹紅辣椒粉、胡椒粉，全被民眾吃下肚。示意圖，非當事雞排。（示意圖／NOWnews資料照）
▲蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，嘉義市衛生局追查發現，轄內一家雞排店已用光逾40公斤蘇丹紅辣椒粉、胡椒粉，全被民眾吃下肚。示意圖，非當事雞排。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，嘉義市衛生局追查下游，發現彰化縣「堉華香料」進貨的津棧及佳廣的辣椒粉產品，檢出蘇丹色素三號，製成「香辣十三香」、「胡椒鹽調味粉」，70包流向嘉義市一家雞排店，業者使用58包做調味粉全用完，剩餘12包全數下架回收，估至少超過40公斤，已被民眾吃下肚。

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嘉義市衛生局昨（8）發布新聞，公開蘇丹紅辣椒粉流向追查3重點。

1、台南市「久芳生物科技有限公司」使用新北市保欣公司之小米椒粉（有效日期2026.11.23），確認檢出蘇丹色素三號，製成「雞心椒粉(規格：1公斤/包，效期:2025.12.21及2026.01.29)」兩批產品。

上述產品賣到嘉義市1家涼麵業者共3包(1公斤/包)；嘉義市衛生局查獲2.5包問題產品(效期:2025.12.21)，涼麵業者已使用0.5包雞心椒粉製成辣椒油成品，已要求業者全數銷毀，並將問題產品下架，退貨回上游廠商。

▲嘉義市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉下游流向。（圖／嘉義市衛生局提供）
▲嘉義市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉下游流向。（圖／嘉義市衛生局提供）
2、南投縣「母指料王企業股份有限公司」自行送驗新北市保欣公司之小米椒粉（效期：2026/08/23）檢出蘇丹色素三號，並製售成「雞心椒粉（規格：1公斤/包、5公斤/包，效期：2025.12.17）」，銷售至嘉義市1家販賣業者共25公斤，該公司全數轉售至其他縣市業者，已通知其他縣市協助下架回收。

同時，「母指料」進貨新北市保欣公司「紅辣椒粉A(效期：2026/10/09)」製成「紅辣椒粉(效期：2025/11/19及2025/12/24)」兩批產品，賣到嘉義市1家販賣業者共20公斤，該業者全數寄送至國外，已通知停止使用並銷毀。上述兩批問題辣椒產品均未流入嘉義市。

3、彰化縣「堉華香料企業有限公司」進貨「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」之辣椒粉產品，檢出蘇丹色素三號，製售成「香辣十三香」(規格：1公斤/包，效期：2025.07.16)、「胡椒鹽調味粉」(規格：1臺斤/包，效期：2025.07.16)。

上述2品項賣到嘉義市1家雞排業者共70包，其中「香辣十三香」10包、「胡椒鹽調味粉」60包，嘉義市衛生局局查獲，該雞排店使用58包做為調味粉均已用罄，剩餘12包已全數下架回收。

▲堉華香料進貨津棧、佳廣的辣椒粉，製成「香辣十三香」、「胡椒鹽調味粉」，流入嘉義市一家雞排店。（圖／嘉義市衛生局提供）
▲堉華香料進貨津棧、佳廣的辣椒粉，製成「香辣十三香」、「胡椒鹽調味粉」，流入嘉義市一家雞排店。（圖／嘉義市衛生局提供）
嘉義市衛生局提醒，食品業者倘發現產品有危害衛生安全時，應依《食安法》第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，可依同法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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