浪費公帑？數發部一年出國考察329天　光辦公室月租金就500萬

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徐巧芯指出，一個成立1.5年的部門，豪灑4億做辦公室搬遷，然後還一直出國去一些事不關己的國際活動，把自己當成外交部兼觀光署，不務正業。還租賃非常昂貴的新光摩天大樓當「中繼辦公室」，一個月租金就高達台幣500萬，同時還大肆裝潢，採購金額也相當不合理。
徐巧芯再指出，數發部光是「會議室及新聞發佈室的設備」就花了1000多萬，她詢問唐鳳部長，會議室有幾間？得到的答案竟然是「兩間」，相當於一間會議室光是設備就要500萬！「請問你是買黃金還是鑽石？」而唐鳳回應「這是簡單的室內裝潢」，更讓徐巧芯認為「太離譜啦！」
徐巧芯直言，數發部的出國費用也很離譜，因為數發部今年規劃32項出國計畫，出國天數共329天，等於90%時間都不在國內，「請問這是在環遊世界嗎？」
徐巧芯認為，數發部其他經費一樣有浮報、濫用的問題，舉例來說，數發部去韓國首爾的考察，4個人去4天，總共要價46.9萬，平均一個人竟然要11.7萬。另一個更離譜，到新加坡考察，2個人去4天，居然報了34.4萬，平均每個人17.2萬，住六星級酒店也不至於這麼貴吧！請問錢都花到哪了？
徐巧芯更在文末強調，雖然唐鳳520以後大概就沒戲了，但這些經費他們會持續替人民把關，追出真相。