相親20多次都失敗！中國男轉當「全職紅娘」　7年促成346段姻緣

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由於相親角的人很多，基本上都是家長拿著孩子的資訊互相詢問，鮮少有像周世鵬這樣，自己給自己找對象的，所以也面臨不少好奇的詢問，讓周世鵬屢屢感到尷尬，後來他靈機一動，決定轉換身份，替幫孩子找相親對象的家長們登記資料，當起了「紅娘」。沒過幾個月，還真就給他促成一對，看著新人手牽手走進婚姻殿堂，他的內心充滿了成就感，甚至「比自己結婚還高興」，也就此埋下想一直當媒人的種子。
2018年4月，周世鵬辭去在網路公司的工作，開始當起全職「紅娘」，不過「紅娘」的工作看似簡單，其實大有學問，周世鵬比喻：「2人在一起生活，就像不同的齒輪安裝在一台機器上，需要有個磨合的過程，如果磨合不好很容易解體」，所以需要「紅娘」在牽線搭橋之前，先觀察每個人的特點，看是否合適，不能亂點鴛鴦譜。
此外，要真正認識一個人，光看書面資訊遠遠不夠，得深入去了解，所以周世鵬通常都不急於直接幫忙介紹對象，每次都是先跟客戶有充足的溝通，試著和對方當朋友，畢竟結婚是一輩子的事，多去了解當事人真實的想法和需求，才能介紹到合適的人。
一晃眼，周世鵬替人作媒已經7年，期間促成了346對夫妻，交了很多朋友，見證了許多人的幸福，認為：「在悠遠的生命長河中，能幫助他人找到一位合適的愛人，是一件很有成就感的事情。我很享受當紅娘，也會把這件事當成一項事業，認真地幹下去。」