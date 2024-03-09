MLB／洋基新希望！Marcus Stroman熱身賽持續好投 總教練也盛讚
美國職棒MLB「邪惡帝國」紐約洋基，在休賽季成功網羅明星投手Marcus Stroman，與他簽下一份2年3700萬（約11.5億新台幣）合約，Marcus Stroman也如願以償回到家鄉紐約打球，而Stroman在熱身賽的狀態相當優異，至今出賽3場，累積10.1局投球，丟掉2分自責分、防禦率僅1.74，就連洋基總教練Aaron Boone也盛讚，並直言「Stroman整個春訓的投球都非常銳利。」
記者陳品翔/綜合報導
洋基今（9）日在春訓熱身賽上對上藍鳥，由Marcus Stroman掛帥先發，本場比賽他僅在2局下半對Davis Schneider投出保送，3局下首名上場打者Addison Barger，因捕手妨礙打擊站上上壘包，但Stroman不慌不忙，立刻讓Bo Bichette打出雙殺打，上演另類三上三下。總計Marcus Stroman主投4局，沒有被擊出任何安打，投出1保送，送出2次三振，持續維持出色狀態，但可惜洋基本場比賽打擊熄火，最終以1:2敗下陣來。
而Marcus Stroman也在比賽中上演精彩守備，二局上藍鳥隊Alejandro Kirk擊出投手前軟弱滾地球，Stroman快速下丘後，將球撿起迅速傳往一壘，成功讓打者出局，他也充滿自信地走回休息室，並用右手指了一下自己的手套，告訴大家不要忘記，他曾獲得過投手金手套獎，守備能力相當出色。
洋基新同學Juan Soto本場比賽打擊狀態不太理想，3次打擊機會沒有建樹，包括2次三振和1次雙殺。「法官」Aaron Judge3次打擊機會也沒有發揮，春訓的艱難開局仍在繼續，目前Aaron Judge在12個打席中只打出了2支安打，Gleyber Torres也還在尋找手感，本場吞下2K。
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