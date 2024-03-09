獨／小吃店愛用！「老公仔標白胡椒粉」染蘇丹紅中鏢 業者回應了
致癌「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續延燒，已從調味醬料大廠往下延燒到雞排店，然而小吃店愛用、自稱有超過百年歷史的「老公仔標白胡椒粉」，日前也遭台北市衛生局查出用到保欣進口的蘇丹紅辣椒粉，已賣出1萬3140盒，目前已通知下游業者下架回收，實際被用掉、讓民眾吃下肚的數量仍在追查。對此，生產「老公仔標白胡椒粉」的統隆公司回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
「保欣企業」進口「青辣椒粉(有效日期：2026/10/04)」遭檢出蘇丹色素3號4 ppb (標準：不得檢出)。台北市衛生局7日公布保欣下游「統隆公司」與「濟生公司」，發現統隆用該批問題青辣椒粉，製成「F0108優-白胡椒粉」（有效日期：20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214）計1萬3140盒，已全數售出，流向臺北、新北、桃園、苗栗、臺中、彰化、臺南、高雄、花蓮等9縣市。
台北市衛生局已通知各縣市政府衛生局，依權責命轄區業者進行回收外，另已要求統隆公司應妥善處理並辦理退貨相關事宜，消費者若有購買「F0108優-白胡椒粉」請立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業。統隆公司亦提供消費者退貨專線電話（02）2892-9176。
統隆公司生產的「F0108優-白胡椒粉」即為「老公仔標白胡椒粉」，一盒600公克重、零售價約300元上下，常見於小吃店等第一線餐飲店使用。對於捲入蘇丹紅風暴，統隆公司3月7日在官網發以下3點聲明：
1、本公司所有產品成份中未有「辣椒」字樣之商品，皆完全未添加「辣椒」原料，請銷費用安心食用。
2、本公司因目前不慎使用至「保欣實業有限公司」之不合格青辣椒粉，製成的產品-(優)白胡椒粉，已均陸續回收下架，請消費者安心。
3、本公司顧及消費者食安及權益，已將公司內有成份中使用到「辣椒」之商品送驗SGS、環虹錕騰兩家檢驗公司，請消費者安心。