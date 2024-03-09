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NBA／被批評不愛叫暫停！湖人主帥有話要說 「我想盡量相信球員」

▲湖人主帥Darvin Ham不喜歡喊暫停的個性，往往受到外界質疑，對此他則是表示，自己是希望能夠盡可能地相信球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人主帥Darvin Ham不喜歡喊暫停的個性，往往受到外界質疑，對此他則是表示，自己是希望能夠盡可能地相信球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人前（7）日以120:130不敵沙加緬度國王，吞下本賽季第30敗，目前34勝30敗的戰績暫居西區第10，今（10）日湖人也要在主場迎戰強敵公鹿。而湖人總教練Darvin Ham在關鍵時刻的調度，往往受到外界不小批評，認為他總是不愛喊暫停，對此他也有話要說，表示自己是希望能夠盡可能的相信球員，根據情況再給予球員機會。

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談到自己為何不喜歡喊暫停，Darvin Ham對此作出回應，並說到：「我想盡可能地信任球員們，但具體狀況還是得根據比賽的走向來看，如果我們犯下了粗心的失誤，或者出現了一些自討苦吃的情況，那麼顯然你會想要讓球隊自行解決。但有時可能比賽打得很膠著，對方可能外線投瘋了，或者一直肆虐禁區，那麼我們會叫個暫停，重新組織。」

「就像上次對上雷霆的比賽一樣，他們一開始就領先我們，但我信任我們的球員，最終我們成功解決了問題。有時喊不喊暫停並沒有一個正確的答案。我認為有些教練，當對方連續進了兩球時，他們立刻就叫暫停，但對我來說，我覺得必須相信自己的球員，根據具體情況再給予他們機會。」

至於本場對陣公鹿隊的比賽，湖人隊一哥「詹皇」LeBron James確定因為左腳踝傷勢將缺陣，湖人隊在少了LeBron的情況之下，能否收下勝利，外界也相當關注。談到LeBron James的傷勢，Darvin Ham也說明他的情況，「他就是正在經歷一些強烈的酸痛感，所以就決定讓他今晚不要出賽。LeBron的腳踝問題是長期累積下來的，接下來將進行每日觀察，他的左腳踝傷勢預計不會在賽季結束前，就能夠完全痊癒，所以這是我們在剩餘賽季都需要去面對的問題。」

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