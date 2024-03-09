NBA／被批評不愛叫暫停！湖人主帥有話要說 「我想盡量相信球員」

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談到自己為何不喜歡喊暫停，Darvin Ham對此作出回應，並說到：「我想盡可能地信任球員們，但具體狀況還是得根據比賽的走向來看，如果我們犯下了粗心的失誤，或者出現了一些自討苦吃的情況，那麼顯然你會想要讓球隊自行解決。但有時可能比賽打得很膠著，對方可能外線投瘋了，或者一直肆虐禁區，那麼我們會叫個暫停，重新組織。」
「就像上次對上雷霆的比賽一樣，他們一開始就領先我們，但我信任我們的球員，最終我們成功解決了問題。有時喊不喊暫停並沒有一個正確的答案。我認為有些教練，當對方連續進了兩球時，他們立刻就叫暫停，但對我來說，我覺得必須相信自己的球員，根據具體情況再給予他們機會。」
至於本場對陣公鹿隊的比賽，湖人隊一哥「詹皇」LeBron James確定因為左腳踝傷勢將缺陣，湖人隊在少了LeBron的情況之下，能否收下勝利，外界也相當關注。談到LeBron James的傷勢，Darvin Ham也說明他的情況，「他就是正在經歷一些強烈的酸痛感，所以就決定讓他今晚不要出賽。LeBron的腳踝問題是長期累積下來的，接下來將進行每日觀察，他的左腳踝傷勢預計不會在賽季結束前，就能夠完全痊癒，所以這是我們在剩餘賽季都需要去面對的問題。」
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