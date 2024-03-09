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東超／爭奪東亞冠軍的代價：新北國王壯志未酬、副作用恐隨之而來

▲新北國王賽前喊話奪下東亞冠軍的目標已經無緣達成。回到國內後他們3月還有6場比賽，壓力其實不小，球員身體疲憊，但恐怕輪換調整的空間不多。圖為國王後衛林書緯。（圖／新北國王提供）
▲新北國王賽前喊話奪下東亞冠軍的目標已經無緣達成。回到國內後他們3月還有6場比賽，壓力其實不小，球員身體疲憊，但恐怕輪換調整的空間不多。圖為國王後衛林書緯。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

EASL東亞超級聯賽四強戰落幕，新北國王在缺兵少降的情況下，戰至第四節最後一刻惜敗千葉噴射機，國王總教練萊恩賽後表示之後他們也將努力爭取季軍。這一屆東超賽事雖然還未落幕，但對於國王來說賽前喊話要拿下「雙料冠軍」的目標已經無緣達成。回到國內後他們3月還有5場比賽，壓力其實不小，球員身體疲憊，但恐怕輪換調整的空間不多，東超賽事和國內聯賽到底如何去平衡？要爭東亞冠軍還是國內職籃冠軍？可能會是球團未來需要去思考的。

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東超終極四強賽採短期盃賽形式，且祭出了高額獎金，贏家將獲得100萬美元（約3067萬台幣），亞軍50萬美元，季軍也能得到25萬美元。重賞之下自有勇夫，這次晉級四強的隊伍：台灣P.League+的新北國王、日本B聯盟的千葉噴射機、安養赤紅火箭和首爾SK騎士等4隊，幾乎都派出陣容的一時之選。

▲新北國王和千葉噴射機的東超四強戰打得膠著，林書豪在場邊也看得很緊張。（圖／新北國王提供）
▲新北國王和千葉噴射機的東超四強戰打得膠著，林書豪因傷只能在場邊觀戰，國王有他沒他差別很大。（圖／新北國王提供）
國王傷兵多　難以展現全員健康時的競爭力

本屆國王軍表現起伏較大，一個很大的原因就是傷兵，但球隊人員到齊時，他們十分有競爭力，在P.League+開季7連勝，東超也一度4勝0敗；但當季中人員開始受傷後，他們輪換上面臨壓力，之後在PLG聯盟戰績為6勝10敗，東超小組賽也吞下2連敗。

林書豪在本屆東超終極四強戰，人已經來到菲律賓宿霧現場，但卻因為左足底筋膜傷勢而確定缺陣2場，球隊痛失後場指揮官，加上禁區2名洋將牧倫斯和米歇爾也都打不了，一開此外界就不看好他們能取勝。

國王在東超最後兩戰，分別對上琉球黃金國王和首爾SK騎士，輸分都超過30分，雖然上一季的國王在沒有林書豪的情況下也打進了總冠軍賽，但這一季林書豪加入後，他已成為球隊重要的火力供輸來源，對球隊的重要性不言而喻。

▲林書緯攻下全隊最高21分，第四節的好表現，獲得千葉噴射機教練和球員，以及日本媒體的讚賞。（圖／新北國王提供）
▲林書緯攻下全隊最高21分，第四節的好表現，獲得千葉噴射機教練和球員，以及日本媒體的讚賞。（圖／新北國王提供）
這季東超比賽，國王可能是對於贏得「東亞冠軍」頭銜最熱衷的球隊，林書豪和林書緯也都表明過想要單季贏下PLG和EASL的兩座冠軍來完美收尾。但是實際上的賽程壓力確實存在，國內聯賽要在5個月內打40場，新北國王和富邦勇士還需要再去消化6場東超小組賽，對於他們這種主力都是老將的球隊來說是辛苦了點。兩隊本季都有主力長時間傷停，而且在PLG的戰績也都有週期性起伏，恐怕不是偶然。

沒有林書豪的國王仍是出色的球隊，昨晚和千葉噴射機的比賽就是明證，但是少了這一員大將，他們的比賽中的容錯率也降低了，而有時候和頂尖強隊交手，勝負之差就在於一兩顆球。

焦點回到國內PLG聯賽後，新北國王的現實處境是他們目前落後夢想家2場，後面的領航猿也已經追趕上來了，雙方只差半場，第4的攻城獅則只差1.5場，暫居第5的衛冕軍富邦則是2場，前5名之間的拉鋸異常激烈，隨時可能發生排名變動。國王沒有輪休本錢，更經不起又一名主力傷兵。而這些都夠萊恩及GM理毛加恩頭痛的。

▲EASL東亞超級聯賽即將在3月8日進行終極四強戰，來自P.League+新北國王將對上B League的千葉噴射機隊，圖為作為本次比賽場館的拉普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome）。（圖／記者黃建霖攝）
▲EASL東亞超級聯賽即將在3月8日進行終極四強戰，本次比賽場館為拉普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome），設備比較老舊，前一天人員還在施工。（圖／記者黃建霖攝）
東超盃賽賽制刺激、有趣　不過硬體設施能否到位關係球員安全

然後是東超主場館拉普拉普灌籃圓頂體育館的硬體問題，該球館確實別具當地歷史人文特色，東超官方也很用心的營銷，場館周邊幾乎全是廣告，菲律賓宿霧當地對於比賽的熱情也不低。

不過由於東超小組賽是主客場制，終極四強戰使採取盃賽制，定在了這次沒有球隊打進四強的菲律賓當地，小組賽晉級球隊出爐後，在一個多月內行政、硬體設備和活動安排較要到位，並不容易。

▲新北國王前鋒楊敬敏在四強戰對千葉噴射機的比賽砍下16分，他霸氣地表示：「能維持這樣的水準，沒人能擊敗我們。」（圖／東超提供）
▲新北國王前鋒楊敬敏在四強戰對千葉噴射機的比賽砍下16分，他霸氣地表示：「能維持這樣的水準，沒人能擊敗我們。」（圖／東超提供）
8號是東超四強戰的進行日期，但在7號的練球期間，場館還有部分地區在進行施工，國王球員李愷諺就很直接地提出：「場館老舊、地板上有水泥」等問題，可能造成球員安全上的疑慮。

這不僅僅是國王和勇士球團需要去思考的問題，因為未來PLG聯盟任何進入總冠軍賽的球隊，都將代表台灣職籃前往東超賽事。而且據了解，東超官方未來有可能還會擴編球隊。所以，區域性籃球和國內籃球職籃聯盟的賽程怎麼安排更為妥當？硬體設施是否能符合四強盃賽的高規格需求，並在短期內建設到位？這都是需要去討論的，畢竟就如同林書豪所說：「球員安全是最重要的」。

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