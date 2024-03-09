東超／爭奪東亞冠軍的代價：新北國王壯志未酬、副作用恐隨之而來

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國王傷兵多 難以展現全員健康時的競爭力
本屆國王軍表現起伏較大，一個很大的原因就是傷兵，但球隊人員到齊時，他們十分有競爭力，在P.League+開季7連勝，東超也一度4勝0敗；但當季中人員開始受傷後，他們輪換上面臨壓力，之後在PLG聯盟戰績為6勝10敗，東超小組賽也吞下2連敗。
林書豪在本屆東超終極四強戰，人已經來到菲律賓宿霧現場，但卻因為左足底筋膜傷勢而確定缺陣2場，球隊痛失後場指揮官，加上禁區2名洋將牧倫斯和米歇爾也都打不了，一開此外界就不看好他們能取勝。
國王在東超最後兩戰，分別對上琉球黃金國王和首爾SK騎士，輸分都超過30分，雖然上一季的國王在沒有林書豪的情況下也打進了總冠軍賽，但這一季林書豪加入後，他已成為球隊重要的火力供輸來源，對球隊的重要性不言而喻。
這季東超比賽，國王可能是對於贏得「東亞冠軍」頭銜最熱衷的球隊，林書豪和林書緯也都表明過想要單季贏下PLG和EASL的兩座冠軍來完美收尾。但是實際上的賽程壓力確實存在，國內聯賽要在5個月內打40場，新北國王和富邦勇士還需要再去消化6場東超小組賽，對於他們這種主力都是老將的球隊來說是辛苦了點。兩隊本季都有主力長時間傷停，而且在PLG的戰績也都有週期性起伏，恐怕不是偶然。
沒有林書豪的國王仍是出色的球隊，昨晚和千葉噴射機的比賽就是明證，但是少了這一員大將，他們的比賽中的容錯率也降低了，而有時候和頂尖強隊交手，勝負之差就在於一兩顆球。
焦點回到國內PLG聯賽後，新北國王的現實處境是他們目前落後夢想家2場，後面的領航猿也已經追趕上來了，雙方只差半場，第4的攻城獅則只差1.5場，暫居第5的衛冕軍富邦則是2場，前5名之間的拉鋸異常激烈，隨時可能發生排名變動。國王沒有輪休本錢，更經不起又一名主力傷兵。而這些都夠萊恩及GM理毛加恩頭痛的。
東超盃賽賽制刺激、有趣 不過硬體設施能否到位關係球員安全
然後是東超主場館拉普拉普灌籃圓頂體育館的硬體問題，該球館確實別具當地歷史人文特色，東超官方也很用心的營銷，場館周邊幾乎全是廣告，菲律賓宿霧當地對於比賽的熱情也不低。
不過由於東超小組賽是主客場制，終極四強戰使採取盃賽制，定在了這次沒有球隊打進四強的菲律賓當地，小組賽晉級球隊出爐後，在一個多月內行政、硬體設備和活動安排較要到位，並不容易。
8號是東超四強戰的進行日期，但在7號的練球期間，場館還有部分地區在進行施工，國王球員李愷諺就很直接地提出：「場館老舊、地板上有水泥」等問題，可能造成球員安全上的疑慮。
這不僅僅是國王和勇士球團需要去思考的問題，因為未來PLG聯盟任何進入總冠軍賽的球隊，都將代表台灣職籃前往東超賽事。而且據了解，東超官方未來有可能還會擴編球隊。所以，區域性籃球和國內籃球職籃聯盟的賽程怎麼安排更為妥當？硬體設施是否能符合四強盃賽的高規格需求，並在短期內建設到位？這都是需要去討論的，畢竟就如同林書豪所說：「球員安全是最重要的」。
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