柯建銘稱國民黨立委素質差！她反嗆：掩飾執政黨無能「卸世卸眾」

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對此，許宇甄表示，2月接連發生兩岸重大衝突和食安危機。海巡署合法取締大陸三無船舶事件，竟然變成陸方指控我方刻意撞船造成兩死兩傷，海巡取證設備不足，造成各說各話，轉變成兩岸海上危機。政府最近三年，年年超徵稅收超過3500億元，而我們海巡署卻沒有3000萬元買密錄器、360度船舶錄影設備，這真的是讓人驚嘆到下巴掉下來，我們絕對支持海巡署依法取締，國民黨罵得是，民進黨主政下，不是螺絲鬆了，而是螺絲不見了！
許宇甄再舉例，民進黨政府處理蘇丹紅導致的系統性食安危機，更是讓人感到不可思議，邊境管制漏洞百出，食安五環變成口號，事發到現在，民進黨政府還無法說清楚蘇丹紅的具體流向，國民黨執政的縣市政府只能先自救，禁止學校膳食使用辣椒粉、咖喱粉，民進黨政府還在昏睡，竟然拿工業染料蘇丹紅類比茶、咖啡，處理食安危機的態度如此輕蔑、玩笑，這個政府真的是瘋了。
許宇甄強調，柯建銘代表執政黨的立場，為了穩住荒腔走板的看守內閣，採取保守、訕笑、質疑在野黨的態度，只是為了掩飾執政黨的無能和無大人狀態，她要勸柯建銘總召，在質疑在野黨的提案之前，「請好好看一下你們在野時期的主張，不要忘了，你們自己也曾經主張過對總統的質詢要採取一問一答，也曾主張聽證調查、委員會中心主義，但是你們執政八年來，有做到嗎？」
至於陸配入籍六年改四年的提案，許宇甄說，2020年6月時任行政院長蘇貞昌還召開記者會強調，首次行政院名義提出兩公約國家報告，關於陸配入籍人權議題，行政院當時在報告中就主張要修正兩岸人民關係條例第17條，年限從六年改成四年，難道民進黨的行政院主張是錯的？做事顛三倒四，騙票、糊弄百姓，依她來看，民進黨政府才真的是「卸世卸眾」。