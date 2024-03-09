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逼總理下台！海地總統府旁傳大規模槍戰　受困外國人仍在設法逃離

▲海地局勢持續惡化，仍有至少數十名外籍人士受困。（圖／美聯社／達志影像）
▲海地局勢持續惡化，仍有至少數十名外籍人士受困。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

加勒比海國家海地近年動盪不安，2日又爆發嚴重治安危機，近4000名囚犯從該國最大的監獄集體越獄，國家因此進入緊急狀態並實施宵禁。有外媒報導稱，海地總統府（國家宮）附近當地時間8日爆發大規模槍戰，場面混亂，與此同時，還有仍困在海地的外國公民仍在設法逃離這個國家。

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根據《路透社》引述西班牙《埃菲通訊社》報導，海地首都太子港的「國家宮」附近，週五發生嚴重槍擊事件，武裝組織自2月底便開始在首都發動攻擊，要求總理亨利（Ariel Henry）下台。2021年7月，時任海地總統的摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，當地局勢日漸惡化，過去2年多，海地一直在與幫派的鬥爭下苦苦掙扎，整個國家飽受暴力蹂躪。總理亨利近日已前往肯亞，商討協調聯合國安全部隊、前往海地維安一事，尚未回國。

《美聯社》則指出，目前仍有數十名外國人，包括來自美國、加拿大者受困，因為國際機場已經關閉，也很難透過海陸交通離開，只能暫時躲在飯店或家裡。他們當中，許多都是出於傳教、人道救援工作等目的才會去到海地。來自加拿大渥太華的菲利普斯（Richard Phillips）在電話訪問時直言，非常擔心事態的發展，「如果警察部隊崩潰，街上就會出現無政府狀態，我們可能得在這裡待1個月或更長時間。」

菲利普斯說，他已經用盡了所有可能的飛行選項，但都沒有成功，除了直升機公司無法為此類航班投保以外，私人飛機的駕駛也說「風險太大」。若想經由長途跋涉前往鄰近的多明尼加，危險程度一樣不減，目前他只能保持冷靜、另謀出路：「我在海地曾多次遭遇槍擊事件，我的卡車上還有彈孔，我個人已經習慣了，但我確信對其他人來說是相當痛苦的。」

在海地生活40多年的美國僑民特林布爾 （Yvonne Trimble），正與丈夫在北部沿海城市，等待傳教士的私人撤離航班，由於原本的航班已經被取消，現在只能等等看總部位於佛羅里達州的「國際宣教飛航機構」（Missionary Flights International，簡稱MFI），能否在下週順利將他們載離海地：「我們完全被封鎖了，這是我見過的最糟糕的情況，完全是無政府狀態。」MFI行政副總裁桑茲（Roger Sands）證實，已收到多個求助電話，但目前也不知海地的2個國際機場何時才能重新開放。

不過，也有拒絕離開的外籍人士。一對出於安全原因、拒絕透露姓名的傳教士夫婦說，因為收養當地孩童的關係，不會拋棄孩子離開；來自俄亥俄州的普里查德（Matt Prichard），也因為海地籍妻子、2個還是嬰幼兒的孩子，以及18歲的養子，都沒有准許進入美國的文件，所以一家人都還留在海地南部，雖然兒子勸他自己走，但他認為：「作為一個父親，不應該丟下孩子或家人。」

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