逼總理下台！海地總統府旁傳大規模槍戰　受困外國人仍在設法逃離

我是廣告 請繼續往下閱讀
《美聯社》則指出，目前仍有數十名外國人，包括來自美國、加拿大者受困，因為國際機場已經關閉，也很難透過海陸交通離開，只能暫時躲在飯店或家裡。他們當中，許多都是出於傳教、人道救援工作等目的才會去到海地。來自加拿大渥太華的菲利普斯（Richard Phillips）在電話訪問時直言，非常擔心事態的發展，「如果警察部隊崩潰，街上就會出現無政府狀態，我們可能得在這裡待1個月或更長時間。」
菲利普斯說，他已經用盡了所有可能的飛行選項，但都沒有成功，除了直升機公司無法為此類航班投保以外，私人飛機的駕駛也說「風險太大」。若想經由長途跋涉前往鄰近的多明尼加，危險程度一樣不減，目前他只能保持冷靜、另謀出路：「我在海地曾多次遭遇槍擊事件，我的卡車上還有彈孔，我個人已經習慣了，但我確信對其他人來說是相當痛苦的。」
在海地生活40多年的美國僑民特林布爾 （Yvonne Trimble），正與丈夫在北部沿海城市，等待傳教士的私人撤離航班，由於原本的航班已經被取消，現在只能等等看總部位於佛羅里達州的「國際宣教飛航機構」（Missionary Flights International，簡稱MFI），能否在下週順利將他們載離海地：「我們完全被封鎖了，這是我見過的最糟糕的情況，完全是無政府狀態。」MFI行政副總裁桑茲（Roger Sands）證實，已收到多個求助電話，但目前也不知海地的2個國際機場何時才能重新開放。
不過，也有拒絕離開的外籍人士。一對出於安全原因、拒絕透露姓名的傳教士夫婦說，因為收養當地孩童的關係，不會拋棄孩子離開；來自俄亥俄州的普里查德（Matt Prichard），也因為海地籍妻子、2個還是嬰幼兒的孩子，以及18歲的養子，都沒有准許進入美國的文件，所以一家人都還留在海地南部，雖然兒子勸他自己走，但他認為：「作為一個父親，不應該丟下孩子或家人。」