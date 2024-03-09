響應2050淨零碳排　楊瓊瓔贈3200株樹苗

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今李姓婦女不到8點就已到楊瓊瓔大雅服務處排隊，她說，特別喜歡台灣原生種土肉桂，土肉桂是樟科原生種台灣特有植物，僅在台灣生長，與牛樟同為台灣之寶，不同於一般常見的肉桂品種，台灣土肉桂的養分精華來自葉子而非咖啡色的樹皮，輕輕搓揉葉土肉桂的葉子會散發獨特的香氣。
另名林先生說，因為家裡庭園還有一小塊空地，所以動員全家6個人一起來領苗，他最喜愛的是山櫻花，樹苗將栽植於庭園美化環境，等到幾年後開花的那一刻，會很美很美。還有一位退休陳姓先生說，這麼早就和太太來排隊，就是想領幾株山櫻花種在頂樓，可以增加生活情趣。
楊瓊瓔說，因為送出的樹種容易照顧，種在家裡陽台或頂樓不但可以遮陽、還有助空氣循環，還可以增添綠意，所以受到很多鄉親喜愛。楊瓊瓔指出，土肉桂不會有蟲害，可以散發出香甜的香氣，土肉桂葉並含有豐富的「黃酮類醣苷」，葉子只需要用沸水沖開就能輕易攝取，能夠降低膽固醇、血脂，調節體內腸胃道細菌，是自己最喜歡的樹種。
楊瓊瓔表示，此次贈苗活動準備桂花、七里香、杜鵑、土肉桂、山櫻花、金毛杜鵑、厚葉石斑木等7種樹苗供民眾選擇，感謝志工朋友、林業署、農業局的協助，許多民眾自備了環保袋來領苗，用實際行動愛護地球。期望大家一起植樹減碳，邁向2050淨零排放目標。