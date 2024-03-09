備戰畢業季求職！新鮮人起薪期待值增8%　2策略突破6大硬傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行調查發現，今年新鮮人最想投入的產業依序是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業) 」以及「教育政府團體」，大學畢業生求職更積極，期待的薪資也大幅提高，今（2024）年的期待起薪為3萬5972元，相較於去年的3萬3308元，大幅增加了8%，而碩士畢業生的期待起薪為4萬5123元，相較於去年的42,975元，也增加了4.9%。
調查也指出，新鮮人在選擇工作時優先考量因素包括：薪資符合市場行情77.6%、員工相關福利優渥29.8%、交通車程遠53.5%、符合個人職涯規劃50.8%以及同事相處融洽43.7%。
另根據調查顯示，新鮮人在求職過程中也遭遇不少困難包括：不懂得談薪水40.1%、無法接受給薪偏低39.2%、不會寫履歷自傳35.7%、不懂面試回答技巧32.1%以及不知自己適合什麼工作31.0%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳曾仲葳解釋，初入社會的新鮮人，容易因為「沒有工作經驗」成為求職硬傷，因此不容易拿到滿意的薪資條件，建議在面試前，必須充分準備校期間的「５種學習成果」，包括「專題競賽」、「社團經驗」、「得獎經歷」、「外語檢定」以及「技能證照」等，用具體的實績來證明自己軟硬實力兼備，讓面試官在最短時間內讀出你的才能與價值，如此，才有機會獲得高於市場行情的敘薪條件。