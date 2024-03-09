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備戰畢業季求職！新鮮人起薪期待值增8%　2策略突破6大硬傷

▲剛畢業的社會新鮮人，可能會遇到沒有工作經驗等6大常見硬傷，此時在學期間的競賽、得獎實績，還有外語或技能證照，都能幫助突破困境。（示意圖／取自pixabay）
▲剛畢業的社會新鮮人，可能會遇到沒有工作經驗等6大常見硬傷，此時在學期間的競賽、得獎實績，還有外語或技能證照，都能幫助突破困境。（示意圖／取自pixabay）

記者林志怡／台北報導

距離畢業季只剩3個月，許多新鮮人已經開始備戰求職，但人力銀行調查發現，初入社會的新鮮人，因為沒有工作經驗，容易成為求職硬傷，另包括不懂如何談薪水、無法接受給薪偏低、不會寫履歷自傳、不懂面試回答技巧、不知道自己適合什麼工作也都是常見的困難，建議新鮮人通過在校期間的社團、競賽、得獎實績，或是外語檢定、技能證照等來突破重圍。

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行政院主計總處日前發布2023年受僱員工薪資調查統計結果顯示，去年實質總薪資衰退1.04%呈現7年來首見，減幅近11年最大，全年實質經常性薪資為4萬1334元，年減0.05%，連續3年負成長，通膨吃掉加薪情況仍然持續，「錢不夠用」已是上班族的普遍焦慮。

1111人力銀行調查發現，今年新鮮人最想投入的產業依序是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業) 」以及「教育政府團體」，大學畢業生求職更積極，期待的薪資也大幅提高，今（2024）年的期待起薪為3萬5972元，相較於去年的3萬3308元，大幅增加了8%，而碩士畢業生的期待起薪為4萬5123元，相較於去年的42,975元，也增加了4.9%。

調查也指出，新鮮人在選擇工作時優先考量因素包括：薪資符合市場行情77.6%、員工相關福利優渥29.8%、交通車程遠53.5%、符合個人職涯規劃50.8%以及同事相處融洽43.7%。

另根據調查顯示，新鮮人在求職過程中也遭遇不少困難包括：不懂得談薪水40.1%、無法接受給薪偏低39.2%、不會寫履歷自傳35.7%、不懂面試回答技巧32.1%以及不知自己適合什麼工作31.0%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳曾仲葳解釋，初入社會的新鮮人，容易因為「沒有工作經驗」成為求職硬傷，因此不容易拿到滿意的薪資條件，建議在面試前，必須充分準備校期間的「５種學習成果」，包括「專題競賽」、「社團經驗」、「得獎經歷」、「外語檢定」以及「技能證照」等，用具體的實績來證明自己軟硬實力兼備，讓面試官在最短時間內讀出你的才能與價值，如此，才有機會獲得高於市場行情的敘薪條件。

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