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柯建銘罵藍委素質差　朱立倫罕見說重話：不要水準低到潑婦罵街！

▲國民黨主席朱立倫建議，柯建銘不要潑婦罵街。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫建議，柯建銘不要潑婦罵街。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚發出長文感嘆，國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊，每次質詢都成笑話。對此，國民黨主席朱立倫今（9）日表示，他剛才有遇到的柯建銘，有提醒他「水準不要低到連法律都看不懂，憲法都不了解」，不要惡意攻擊，更罕見說重話「再一次提醒柯建銘總召，你不要水準低到是潑婦罵街」。

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柯建銘昨天發文指出，國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊，每次質詢都成笑話，不管上對下、不可反質詢、不可插話⋯違憲違法言論謬論百出，「七講八漏氣」，不只義和團化也馬戲團化，就統稱「國民黨新科立委症候群」，有藥醫否？

朱立倫今天出席第21屆第2任中常委常務委員選舉投票時說，剛才有遇到的柯建銘，有提醒他「水準不要低到連法律都看不懂，憲法都不了解」，或者是很多民意都不了解，用這樣的方式惡意攻擊在野黨，是非常不恰當的。

朱立倫希望，大家對每位立委都予以尊重，不要惡意攻擊，很多事情是可以討論的，更罕見說重話「再一次提醒柯建銘總召，你不要水準低到是潑婦罵街」。

至於今天舉行中常委選舉是「同額競選」，未來是否可能變常態？朱立倫解釋，當時登記的人數是超過的，只是這次比較嚴格的審查，最重要是希望中常委都能夠對黨提出很多的一些貢獻、建言，當然還有指定中常委，都是民意代表，希望中常委能跟基層結合在一起。

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