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吳奇隆劉詩詩結婚9年屢爆婚變　「四爺扮奶爸帶娃」孤單畫面曝

▲吳奇隆（左）與劉詩詩（右）婚後屢傳婚變，劉詩詩近日忙於拍攝新劇，中國媒體則在日前直擊吳奇隆假日獨自帶兒子逛市集，兩人婚姻狀況也再度引起熱議。（圖／翻攝吳奇隆、劉詩詩微博）
▲吳奇隆（左）與劉詩詩（右）婚後屢傳婚變，劉詩詩近日忙於拍攝新劇，中國媒體則在日前直擊吳奇隆假日獨自帶兒子逛市集，兩人婚姻狀況也再度引起熱議。（圖／翻攝吳奇隆、劉詩詩微博）

記者張一笙／綜合報導

中國女星劉詩詩與吳奇隆因夯劇《步步驚心》結緣於2015年3月結婚，2人婚後育有一子。相差17歲的兩人近年卻屢屢爆出婚變，夫妻倆面對留言始終都未正面回應。近日，劉詩詩忙於事業，不僅在時裝週登場，更在劇組進行拍攝，可謂蠟燭兩頭燒。中國媒體日前直擊53歲的吳奇隆專心當奶爸，假日帶著兒子「步步」出遊，處處透露他是細心的爸爸。

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▲中國媒體拍到吳奇隆假日帶著兒子及女助理逛市集，在等待棉花糖期間，吳奇隆拿濕紙巾幫兒子擦手。（圖／翻攝自酷哥追星日記微博）
▲中國媒體拍到吳奇隆假日帶著兒子及女助理逛市集，在等待棉花糖期間，吳奇隆拿濕紙巾幫兒子擦手。（圖／翻攝自酷哥追星日記微博）
近日，中國媒體拍到吳奇隆專心當爸的日常，只見他帶著兒子「步步」一同逛市集，同行還有他的女助理，只見吳奇隆耐心陪伴兒子，不僅蹲下與兒子平視，更買棉花糖給兒子。兒子貼心剝了一片棉花糖給女助理，吳奇隆也拿濕紙巾幫兒子擦手，更時時拿著手機紀錄兒子每一刻，十分貼心。

▲吳奇隆與劉詩詩不甩婚變傳聞纏身，2人各自忙碌於工作與家庭之間。（圖／吳奇隆微博）
▲吳奇隆與劉詩詩不甩婚變傳聞纏身，2人各自忙碌於工作與家庭之間。（圖／吳奇隆微博）
劉詩詩與吳奇隆2人在2010年底在電視劇《步步驚心》相識，2人於2013年底公開承認戀情。並於2015年領證結婚，兒子「步步」則是於2019年在台灣出生。如今屢屢被爆料陷入婚變傳聞，讓粉絲們對於2人的婚姻關係都十分關心。

▲劉詩詩（右）現身米蘭時裝週，在時裝週與劇組間來回，工作滿檔。（圖／翻攝自微博）
▲劉詩詩（右）現身米蘭時裝週，在時裝週與劇組間來回，工作滿檔。（圖／翻攝自微博）
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