吳奇隆劉詩詩結婚9年屢爆婚變 「四爺扮奶爸帶娃」孤單畫面曝
中國女星劉詩詩與吳奇隆因夯劇《步步驚心》結緣於2015年3月結婚，2人婚後育有一子。相差17歲的兩人近年卻屢屢爆出婚變，夫妻倆面對留言始終都未正面回應。近日，劉詩詩忙於事業，不僅在時裝週登場，更在劇組進行拍攝，可謂蠟燭兩頭燒。中國媒體日前直擊53歲的吳奇隆專心當奶爸，假日帶著兒子「步步」出遊，處處透露他是細心的爸爸。
記者張一笙／綜合報導
近日，中國媒體拍到吳奇隆專心當爸的日常，只見他帶著兒子「步步」一同逛市集，同行還有他的女助理，只見吳奇隆耐心陪伴兒子，不僅蹲下與兒子平視，更買棉花糖給兒子。兒子貼心剝了一片棉花糖給女助理，吳奇隆也拿濕紙巾幫兒子擦手，更時時拿著手機紀錄兒子每一刻，十分貼心。
劉詩詩與吳奇隆2人在2010年底在電視劇《步步驚心》相識，2人於2013年底公開承認戀情。並於2015年領證結婚，兒子「步步」則是於2019年在台灣出生。如今屢屢被爆料陷入婚變傳聞，讓粉絲們對於2人的婚姻關係都十分關心。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道