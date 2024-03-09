曾莞婷21年賺進上億6間房！砸錢買金店面扛驚人房貸：有憨膽就拚
曾莞婷今（9）日出席新戲《省省吧！我家富貴發》記者會，這部戲講一家人省錢買房子的故事，曾莞婷坦言自己的投資術就是靠買房子，買第1間房子時才20歲，當時月薪不到10萬，現在回想起來直呼：「我有憨膽，就拚了！」
記者羅凌筠／台北報導
曾莞婷除了投資股票理財，所有的錢都投在房子裡面，她說：「我前期買房自住，後面買來投資，有4間房子、2間店面，2間付清了，其他當然貸款，光是信義區的房子，一個月房貸快20萬了。」最新入手的是高雄店面，不過她說預售屋可以慢慢付，壓力沒有那麼大。
曾莞婷自住在8500萬的豪宅內，客廳有一隻半身等高的鑽石豹，是以前在三立拍戲時，趁空檔去內湖精品店逛逛，「一眼看中就把牠帶回家！」說來也玄，朋友來她家都喜歡找這隻豹拍照，拍完就有工作上門，讓曾莞婷得意笑說這隻鑽石豹有「賺爆」的好兆頭。
說到有什麼省錢妙招？曾莞婷說自己有衛生紙情結，一定要用到極致，捨不得浪費，她把這件事告訴導演，巧妙化作這部戲裡「衛生紙曬乾繼續用」的橋段，曾莞婷笑說自己社交活動很少，喜歡在家裡當宅女省錢，化妝品摔碎還會壓回來繼續用，是標準「省小錢、花大錢」的人。
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