NBA／字母哥大三元無用！DLO狂轟44分還準絕殺 湖人123：122公鹿

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本場比賽「詹皇」LeBron James因左腳踝傷勢高掛免戰牌，湖人也要避免在主場苦吞連敗，比賽開打後雙方你來我往，第一節結束公鹿以30:27暫時領先。第二節比賽開始，湖人隊後來居上，D’Angelo Russell連續得分幫助球隊反超，但公鹿這邊也靠著Damian Lillard連砍11分，幫助球隊咬住比數，半場結束時湖人反倒領先公鹿4分。
來到第四節比賽，雙方持續緊咬，公鹿甚至一度逆轉比賽，反超比分並領先到6分，但D’Angelo Russell又跳出來扮演救世主，不但在外圍開火，隨後也成功完成一次進算加罰，在比賽剩下5.9秒時面對Damian Lillard防守，成功拋投命中完成準絕殺，公鹿隨後最後一波進攻則是交給Damian Lillard，他試圖後仰跳投，卻被Spencer Dinwiddie成功擋下，最終湖人就以1分之差，驚險在主場守住勝利。
本場比賽湖人隊以D’Angelo Russell表現最佳，轟下44分6籃板9助攻，三分線外更是12投9中，命中率相當驚人，Anthony Davis攻下22分13籃板5助攻，Austin Reaves得到18分5籃板7助攻。公鹿方面「字母哥」Giannis Antetokounmpo攻下34分14籃板12助攻，拿到大三元，可惜無緣幫助球隊取勝，Damian Lillard 得到28分5籃板12助攻，Pat Connaughton 貢獻17分6籃板。
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