數發部醜聞不斷！她再爆：2人出差舊金山噴72萬、一人機票要17萬

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徐巧芯續指，數發部規劃32項出國計畫，出國天數共329天，等於90%時間都不在國內。4人韓國首爾出差4天，竟然花費46.9萬，平均一個人竟然要11.7萬；2人新加坡4天，竟花費34.4萬，平均每個人17.2萬。徐巧芯痛批「住六星級酒店也不至於這麼貴吧！請問錢都花到哪了？」
游淑慧則是在政論節目《關鍵時刻》表示，仔細研究卻可以看到，數發部辦公室租金14個月7千萬，花了3千萬裝潢，但這只是「中繼辦公室」，其中又有3個多月在裝潢。但裝潢結束後，2022年底開始實施「遠距辦公計畫」，多數同仁都是申請遠距辦公。
游淑慧質疑，既然可以網路辦公，為何一天到晚出國？而不能透過視訊會議與國外交流？其中一筆出差花費，也讓游淑慧質疑，2人前往美國舊金山出差花費72萬元，其中一人的機票竟然高達17萬元，游淑慧痛批「我當公務員這麼多年，一看就知道，這一定是位部長量身編列的！一定是商務艙！」
除此之外，游淑慧統計數發部一年出國天數329天，代表數發部天天有人在國外，數發部有300多人，其中32次出國，總共有135人次，科長以上層級，主管都在國外，美洲、南美洲、亞洲、東北亞、東南亞都去了，只差非洲沒有去。