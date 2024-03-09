影／琪琪卸小龍女隊長！引退倒數忍不住哽咽 「不會離開味全龍」
味全龍旗下啦啦隊「小龍女」隊長正式交接，原隊長琪琪（Kiki）將隊長棒子交給新任隊長小映。現年34歲的琪琪在從事啦啦隊工作已經超過10年，去年受訪時曾透露，今年可能會是她啦啦隊生涯最後一年，讓不少球迷、粉絲擔心她將離開味全龍，對此琪琪要粉絲們放心，未來她將以不同的身份繼續留在球隊，「未來不論何種角色，都會繼續在味全龍服務，跟著龍迷一起應援。」
記者路皓惟/台北報導
在隊長交接儀式時，琪琪情緒突然湧上來忍不住哽咽，「我原本以為自己已經準備好了，結果一上去講到2019年到2022年的時候，我就直接悲從中來，我就覺得怎麼突然忍不住。」將隊長職務交給小映時，琪琪表示自己心情既開心又激動，可以說是「喜極而泣」。
琪琪回憶起自己從二軍啦啦隊開始，到後來成為一軍啦啦隊隊長，這段旅程充滿了感動與挑戰，「那是女孩們投票選出來，然後球團也信任我，能夠擔任隊長我真的很感動。」
談到可能是啦啦隊生涯最後一年，琪琪有著複雜的情感，「雖然剛剛前面有說就是身份的轉換，可能還是要看球團的決定，今年還是一樣會享受在為球隊應援的情緒中。」隨著味全龍將在台北大巨蛋進行開幕戰，她表示「有點像媽媽看著小孩長大」的感覺。
「我跟球迷還有粉絲們，大家一路陪我到現在，支持我，給我『天母轟天雷』這個稱號，我覺得很榮幸。」對於未來的期望，琪琪表示期許味全龍完成二連霸目標，「我希望今年能夠再上一層樓，達成二連霸，這就是對我們團隊努力的最好肯定。」
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